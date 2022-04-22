Саперы и криминалисты исследуют село в Киевской области, где прошла самая большая колонна оккупантов

Около 12 тысяч гектаров разминированной территории и 71 тысяч обезвреженных взрывчаток – саперы продолжают расчищать Украину от опасных обломков, ракет и мин.

На Броварском направлении вблизи поселка Бервица спасатели зачищают территорию вблизи реки Трубеж, чтобы безопасно возвести переправу. Там, где поработали взрывотехники, к работе стали криминалисты, собирающие доказательства военных преступлений российских оккупантов, об этом в ТСН.

Всеянное снарядами и воронками от взрывов боеприпасов поле, а рядом понтонная переправа российских оккупантов – этой дорогой через реку Трубеж российские войска опрокидывали тяжелую технику с Черниговщины, направлявшуюся на столицу. Сейчас здесь работают саперы.

Вячеслав называет свой металлоискатель мечом джедая, он легок, компактен и прост в использовании, и обнаруживает неразорванные мины и заряды до трех метров в земле. Обследовать здешнюю территорию, чтобы безопасно построить переправу без вспомогательных приборов быстро не удастся, констатируют саперы.

Более опытный коллегу взрывотехник Александр за годы работы в зоне боевых действий насмотрелся всего. Оккупанты, как и на Востоке, усеяли Киевщину кучей боеприпасов. Но работать с реактивными ракетами, которые россияне сбрасывали на Украину с неба, пришлось впервые. «Для нас это новость, это ракеты по ракетам, мы еще не работали вообще – уничтожение на месте никто с ними не играется», – убеждает сапер.

Пока переправу в Бербицу только готовятся построить, а подъезды в село разминируют, в самой Бербице на месте сожженной техники рашистов уже работают следователи. На сплошном пепелище, где россияне еще месяц назад держали свою военную технику и машины с горюче-смазочными материалами, криминалист Дмитрий фиксирует доказательства военных преступлений оккупантов. Работы на только этом участке на два дня и таких мест вокруг Киева тысячи. Чтобы собрать доказательную базу для международных судов, экспертов переправили из более спокойных регионов страны. «Привлекаются и следователи, и специалисты-криминалисты приезжают, максимально помогают, это наша общая работа. Тяжело нашим военным, мы должны делать свою работу так, чтобы те, кто совершил эти преступления, были наказаны», — говорят полицейские.

«Эта вся техника, которая шла на Бровары, на Киев, она шла вся через нашесело и так же выходила. Когда ехала колонна, страшно было, убегали как могли», — отмечает директор дома культуры Оксана Омельчук

Сгорела русская гаубица на дороге, повалены дома местных и заминированные огороды – так выглядит Бервица. Директор дома культуры Оксана с трудом вспоминает прошлый месяц в оккупации рашистов. Помещение русские военные обустроили под наблюдательный пункт. Рядом со зданием вырыли шансы, свозили сюда ящики с боеприпасами. Что здесь раньше люди занимались творчеством, напоминают чудом уцелевшие стулья из актового зала. Там, где раньше селяне играли, рисовали и пели, сейчас только выгорело здание.

Правоохранители осматривают местность и складывают русскую форму в специальный пакет. Между тем местные по привычке снова собрались рядом с домом культуры и обсуждают наболевшее.

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