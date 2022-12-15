Саперы ликвидируют укрепрайон, который враг устроил в Снегиревке и окрестностях

"Смерчи", "Грады" и тысячи мин — возле освобожденной Снегиревки работают саперы. Оккупанты сделали из города и окрестностей укрепленный район — все посадки заминированы. Добраться до линий электропередач энергетики без саперов не могут, говорится в ТСН.

"Хвостами" снарядов и ракет усеяны все поля вокруг Снегиревки. Бывший тренер по фитнесу до войны даже не знал, как выглядит ракета от "Урагана" и противотанковая мина, теперь работает в полях и каждый день с собратьями рискует жизнью разминая черноземы. "Не жалею, потому что нужно было помогать нашей стране, кто, как не мы", — говорит он.

Сегодня саперы ГСЧС работают в полях вдоль посадок и линий электропередач, где больше всего мин и неразорванных снарядов. "Так большая загрязненность боеприпасами — это и противопехотные, противотанковые, кассетные и снаряды — очень много минных полей, о некоторых мы еще не знаем", — убеждают пиротехники.

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Саперы ходят парами, ходят на расстояние, а металлоискатели сигналом указывают на предмет в земле. После освобождения Снегиревки оккупанты оставили много взрывных "подарков" — от отрывающих ноги противопехотных мин до заложенных фугасов, которые могут уничтожить и технику и людей. Такие мины никто не снимает их обезвреживающими. “Самые распространенные мины, которые на территории Снегиревки — это ПОМ2, ПМН и поврежденные снаряды. Мы их уничтожаем на месте”, – рассказывают саперы.

В настоящее время саперы работают совместно с энергетиками. Первые пробивают коридоры для ремонтников, чтобы те могли подъехать и отремонтировать линии электропередачи.

Пока одна группа саперов работает в полях вокруг Снегиревки — другая разминирует улицы и дома в деревнях, которые были деоккупированы. Жители боятся даже выходить на свои огороды, потому что всюду под ногами что-то валяется. “Люди обращаются каждый день особенно в районах, где прошла деоккупация. Большая масса оставленных взрывоопасных предметов не разорванных и кассетных элементов”, – рассказывают пиротехники.

Сотни килограммов металла из неразорванных ракет и снарядов, мин и гранат ежедневно саперы достают из Николаевской земли. Этот смертоносный металл не заканчивается, слишком большие территории, где были бои. Все накопившие составляют и вывозят в поля, подальше от людей, чтобы обезвредить.

Сегодня, после зачистки полей Николаевщины, на гектар стало чище и возможно уже весной это поле, на котором стоит мертвый скелет дождевальной машины, будет засеяно.

Заминированы все посадки: враг сделал из Снегиревки и окрестностей укрепленный район

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