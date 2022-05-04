Саперы обнаружили минное поле усеянное противотанковыми минами, которое фермеры с краев уже засеяли свеклой

Недалеко от Броваров саперы обнаружили противотанковое минное поле, где насчитали более двухсот мин, а некоторые из них были установлены с минными ловушками.

Так российские оккупанты прикрывали путь своего вынужденного отступления с Киевщины. Разминирование этого участка только заканчивают, а между тем фермеры, где могли безопасно это сделать, уже засеяли поле свеклой, говорится в ТСН.

Один мощный взрыв и столб черного дыма в небе — саперы обезвредили сразу четыре противотанковых мины, все они были с минными ловушками.

Выявлять мины саперам помогает пес Алмаз. «Пес нетяжелый, чтобы взорвалась мина, нужно больше 120 килограмм веса, поэтому пес пройдет, найдет, сядет. Он нам очень помогает, но в таких условиях как это поле собака очень быстро устает. Пыль, а ему лучше искать взрывчатку в помещениях», — объясняют саперы.

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Итого на этом поле они обнаружили 208 противотанковых мин. «Мины определены как непригодные, мы видим механические повреждения, поэтому мы их в дальнейшем будем уничтожать. Пригодных здесь нет», — с улыбкой объясняет командир группы разминирования

Все эти мины собрали в десятках, а то и в нескольких метрах от жилых домов. Это село Калиновка, пригород Броваров. Вблизи трасса Чернигов-Киев, где в начале марта 72 отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев и киевское подразделение "Азова" нанесли сокрушительный удар оккупантам и остановили их колонну. Дальше враг пройти уже не мог. Несколько недель здесь шла позиционная война: с артиллерийскими дуэлями и работой диверсантов. Но когда на правом берегу россиян фактически взяли в кольцо, захватчики поняли, что отсюда должны отступать.

«Они начали делать то, что они делают очень и очень неплохо: с местным населением – это убийства, изнасилования, мародерство. А для того чтобы обеспечить себе более или менее комфортные условия побега, они миновали все, что можно было заменять», — объясняют военные.

Всего в Киевской области обезвредили уже более 27 тысяч взрывоопасных предметов. Разминирование этого участка саперы уже заканчивают. Местами осталось только собрать мины, чтобы потом их обезвредить подальше от дворов.

Но украинцы демонстрируют, насколько они непокоренный и непобедимый народ – пока на минном поле еще не успели собрать противотанковые мины, фермеры, с обеих сторон от него, уже посеяли свеклу. Каждый держит оборону на своем фронте.

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