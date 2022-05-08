Саперы разминируют только "нужные" территории в Чернобыльской зоне, поэтому о возобновлении экскурсий речь не идет

Радиационный бронетрасспортер и минновзрывные ловушки — саперы Национальной гвардии разминируют территорию Чернобыльской атомной электростанции, чтобы ее работники смогли полноценно возобновить работу после оккупации российских войск.

Инженерные подразделения работают по нормам СНБО, чтобы не повышать и без того высокий уровень радиации на объектах атомной электростанции, говорится в ТСН.

Вооруженный устройством для измерения радиации в защитном костюме и маске и со специальными часами на руке – Петр страхует своего коллегу, который ищет взрывчатку в почве. Металлоискатель по звуку похож на сигнал тревоги, обнаруживает металл в земле, а сапер Илья с помощью детектора-палочки вычисляет размер находки.

Так шаг за шагом саперы Национальной гвардии проводят инженерную разведку многокилометровой территории Чернобыльской атомной электростанции. После оккупации российскими войсками эта территория, кроме невидимой радиации, может скрывать опасные снаряды, на которых могут встретиться работники атомной электростанции. «Они устанавливают муляжи, чтобы потратили свое время», – рассказывают саперы.

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У размозженного автомобиля с буквой V саперы тщательно всматриваются под ноги, чтобы не упустить опасную находку. Устанавливать муляжи вместо настоящих взрывчаток россияне любят с 2014 года. «Куда наши глаза могут посмотреть, заглянуть, мы смотрим и если мы что-нибудь заметили, надо среагировать, а там дальше по ситуации», – говорят военнослужащие.

Почти ржавый бронетранспортер с кладбища техники к своему блокпосту привлекли российские военные. Радиационный фон этого железа зашкаливает. Тарас, для которого это первая после выпуска инженерная разведка, показывает место базирования рашистов вплотную к 4 энергоблокам атомной электростанции. Среди сплошного беспорядка и заброшенных вещей оккупантов боец нашел знакомый по обучению боеприпас. «Были только муляжи, на 3-м этаже нашли обучающую противотанковую мину. Здесь провода, была связь, мы проверяли, здесь все хорошо», – говорит военный.

Инженерные подразделения Нацгвардии и саперы ГСЧС обследуют объекты, где могут быть взрывные устройства. Чтобы работа атомной электростанции перешла в довоенный режим и работники могли безопасно передвигаться по привычным тропам, нужно осмотреть еще 20% территории. Прочесывать гектары леса у саперов в планах нет, на очереди другие объекты. А значит говорить об относительно безопасных экскурсиях в ближайшей перспективе рано.

«Если брать беглый обзор, то есть основные наши маршруты, по которым перемещается наш персонал, то они почти все обследованы. Если брать всю территорию, куда пускают туристов в Припять, то за безопасность этих мест мы вам не можем ничего сказать», — говорит руководитель смены Чернобыльской АЭС Дмитрий Яцимон.

Пока подразделения русских войск «ОМОНа» и «Собра» устраивали беспорядок в помещениях атомной станции, буряты активно копали шансы в загрязненном радиацией Рыжем лесу. Нацгвардиец «Тополь», который учился в институте ядерных исследований и проходил практику на Чернобыльской станции, говорит – вдруг их не уничтожит пуля украинских войск, радиация поможет установить справедливость.

«Все, что сюда попало оно отсюда не выходит, оно остается в зоне навсегда, Они долго уже не проживут, год – полтора и все», – убеждает военный.

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