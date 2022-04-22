Саперы-водолазы отыскали и уничтожили сверхмощную бомбу, которая не сработала при сбросе на Черниговский мост

Сейчас саперы ежедневно обезвреживают сразу несколько авиационных бомб, которые Россия сбрасывала на украинские города, чтобы нанести максимальные человеческие жертвы и разрушения инфраструктуры.

Харьков, Изюм, Мариуполь, Чернигов потрепали от средств массового убийства, но некоторые все же не сработали и теперь есть работа для саперов, говорится в ТСН.

Сегодня саперы-подводники обследовали разрушенный россиянами мост над Десной, который им не просто мешал, он был для россиян как кость в горле, потому что соединял Чернигов с Киевом. Поэтому с первых дней войны эту переправу бомбили, чем имели. "Сначала его обстреливали из минометов, потом из гаубической артиллерии, и после них уже пошла авиация", — рассказывает начальник учебного центра государственной специальной службы транспорта Андрей Лагутин.

Авиационные бомбы ФАБ на 250 килограммов, а затем и по 500 килограммов на мост сбрасывали раз 7. Здесь нет уцелевшего куска суши, деревья просто скошены. Минимум один авиационный снаряд не сдетонировал, его и будут искать саперы. Говорят, что он завис на опорах на время, а потом плеснулся в воду.

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Это такая же авиабомба, которой россияне бомбили футбольный стадион в Чернигове, одна из таких сработала, а другая не разорвалась. «За минувшие сутки уничтожен 241 взрывоопасный предмет», — говорят спасатели только о Чернигове и окрестностях.

Отдельный счет ведут и в Государственной специальной службе транспорта. Это их водолазы в поиске полутонной бомбы. Егор Пошкало говорит, наощупь, но нашли. Ни доставать, ни двигать снаряд не будут, его взрывают, где и обнаружили. «Есть такое правило, что все, что выходит из канала ствола, оно уничтожается на месте. Очень много случаев и с кассетными бомбами, которые местное население пытается где-то перенести и взрывается», — говорят в ведомстве.

Поэтому не важно большой или малый снаряд – трогать его нельзя. Следует сообщить Вооруженным силам, или спасателям. И следить, чтобы и другие опасные находки не трогали.

Как в Чернигове обезвреживают авиационные бомбы

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