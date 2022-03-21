Саперы ВСУ уничтожили российский ракетный комплекс "Тор М1"

Вражеская техника не смогла доехать, куда собиралась.
Украинские саперы уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор М1".
Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать куда собирался — какие-то дыры на дороге. Кто бы это мог сделать? Украинские саперы стеснительно молчат", — говорится в сообщении.
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