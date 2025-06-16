"Сапсан" - секретное оружие Украины: что известно о баллистической ракете

«Сапсан» / © uk.wikipedia.org

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Украинская баллистическая ракета «Сапсан» остается одной из самых обсуждаемых, но в то же время наименее разглашенных разработок отечественного ВПК.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных испытаниях ракеты и заявил о начале серийного производства.

Что известно о баллистической ракете украинского производства Сапсан — читайте в материале ТСН.ua.

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Украина развивает собственную ракетную программу

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказывал, что о баллистической ракете «Сапсан» стало известно еще в 2016 году. Также он отметил, что Украина уже много лет развивает свою ракетную программу.

По словам Романенко, Сапсан хотела купить Саудовская Аравия, но проект не удалось реализовать из-за противодействия России.

В прошлом он отмечал, что программу возобновили в виде проекта «Гром-2». Романенко подчеркнул, что Украина ведет и другие ракетные разработки, но это сложный процесс, который требует времени. Лишь несколько стран мира владеют такими технологиями.

Также тогда директор государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров сообщал, что Украина разрабатывает собственные крылатые и баллистические ракеты, которые могут поступить на вооружение до 2025 года.

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«Скажу, что в этом направлении двигается и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную ветвь. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, у нас будет до середины 2025 года», — отмечал эксперт.

В начале июня 2025 г. бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак предположил, что в июле-августе можно увидеть пуски украинских ракет по РФ.

Эксперт Ступак убежден, что украинские ракеты помогут сорвать летнее наступление РФ, компенсируя ВСУ нехватку личного состава.

«Я лично ожидаю, что в июле-августе мы увидим пуски украинских ракет по РФ. Потому что в ноябре 2024 года наши чиновники уже открыто говорили о том, что первые испытания состоялись. Обычно после таких сообщений проходит 6-12 месяцев», — пояснил он.

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Успешные испытания

Еще в августе, 2024, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ опробовали первую баллистическую ракету собственного производства. По его словам, применение этой ракеты было успешным. Тогда глава государства не уточнил, о какой ракете шла речь.

Однако в июне 2025 года он подтвердил, что успешные испытания ракеты Сапсан уже прошли.

В свою очередь военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак уточнил, что «Сапсан» опробовали в середине мая этого же года.

Тогда ракета уничтожила российский пункт команды.

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«Насколько мне известно, в середине мая прошли испытания, которые оценивают как чрезвычайно успешные — почти 300 км преодолела ракета и уничтожила российский командный пункт. И очень важно, что это боевое использование», — подчеркнул эксперт.

Характеристики ракеты «Сапсан»

По данным Валентина Бадрака, «Сапсан» во время тестов развивал скорость 5,2 Маха (~6370 км/ч), что быстрее американских ATACMS (3 Маха), но немного медленнее российского «Искандер-М» (6 Маха).

Также известно, что ракета оснащена мощной боевой частью (480 кг) — это вдвое больше, чем у ATACMS (227 кг).

По данным Oboz.ua ракета оснащена инерционной системой управления с навигацией и наведением разного типа, что обеспечивает ее маневренность и точность.

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Дальность полета ракеты составляет около 300-500 км.

Боевая часть может быть осколочно-фугасной или проникающей, позволяющей уничтожать цели на площади до 10 тыс. кв. м (при кассетном заряде) или 2-3 га (при обычном осколочно-фугасном заряде).

Массовое производство украинских ракет

После успешных испытаний ракета Сапсан запускается в серийное производство.

В свою очередь президент Зеленский 14 июня анонсировал, что Украина готовит массовое производство баллистической ракеты «Сапсан».

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«Ракеты „Сапсан“ — это не сегодня, положительные испытания были гораздо раньше. Сегодня идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты», — сообщил Зеленский.

По данным эксперта Валентина Бадрака, Минобороны не видит препятствий для реализации этой программы.

Украина уже на пути к ракетному наращиванию, и это важно не только для настоящего, но и для будущего государства и нации», — отметил эксперт.

Бадрак подчеркнул, что для эффективного влияния на критические объекты РФ ВСУ нуждаются в 300-500 баллистических ракетах.

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Перспективы производства украинской ракеты

Запуск серийного производства ракеты Сапсан является стратегически важным шагом для усиления оборонного потенциала Украины, обеспечения эффективного сдерживания врага, считает военный обозреватель Defence Express Иван Киричевский.

По его словам, Украина может начать серийное производство баллистической ракеты Сапсан уже до конца этого года.

Он отметил, что технические характеристики ракеты, превосходящие американские ATACMS, но уступающие российским «Искандерам», имеют меньшее значение, чем их психологическое влияние на врага. Эксперт напомнил, как россияне ранее паниковали из-за модифицированных ракет С-200, и теперь аналогично реагируют на «Сапсан».

«По большому счету, никакой практической пользы эти знания не приносят, потому что я подозреваю, что реальные характеристики тех изделий, которые падают на россиян, могут быть значительно выше», — пояснил он.

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Киричевски подчеркнул, что создание таких ракетных систем всегда длительный процесс — например, Россия разрабатывала «Искандер» более 17 лет. Однако у Украины уже есть прогресс: Минобороны выполнило 47% годового плана, что позволяет ожидать реальных результатов до конца года. "

«Мышцы — это как раз о серии. Если Минобороны говорит, что в годовом измерении выполнило 47% плана, и уже эти 47% позволяют говорить о серии — то есть, какие-то результаты, о которых будет не стыдно говорить — они явно выплывут к концу года», — рассказал эксперт.

Напомним, в Украине был создан новейший комплекс для борьбы с дронами. Устройство уже активно используется подразделениями Сил обороны для нейтрализации вражеских беспилотников.

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