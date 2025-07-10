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"Сарай" на колесах: ВСУ уничтожили очередное странное творение оккупантов на фронте
В Сеть обнародовали кадры уничтожения очередного странного российского штурмового «сарая».
Вчера бойцы 28-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) обнародовали видеозапись успешного отражения штурма российских оккупантов, где снова были замечены их так называемые «сараи» — странные самодельные штурмовые машины.
Об этом пишет DeepState.
Шестьдесят FPV-дронов для уничтожения «сарая»
По словам бойцов, на ликвидацию этого импровизированного броневика ушло около шести десятков FPV-дронов, поскольку найти его слабое место оказалось крайне затруднительно. На видео видно, как некоторые дроны застряли на верхней части «одоробла».
Военные объясняют важность уничтожения таких машин: кроме пехоты они могут перевозить системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы), которые прикрывают другую технику во время атак. Кроме того, на таких сараях часто устанавливают минные тралы, расчищающие путь для дальнейших штурмов, в частности для мотоциклов.
Эти кадры еще раз демонстрируют изобретательность украинских защитников и нестандартные решения оккупантов на поле боя.
Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия планирует запускать против Украины 700-1000 беспилотников в сутки.