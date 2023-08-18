Саркози назвал "иллюзорными" намерения ВСУ уволить Крым: в Украине ответили

Саркози также считает, что на временно оккупированных территориях целесообразно провести так называемые референдумы.

Экспрезидент Франции Николя Саркози сделал скандальное заявление о том, что возвращение Украиной отдельных территорий, в частности, Крыма и Донбасса, — иллюзорное.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что не столько с заявлением Саркози.

В первую очередь, там отметили, что украинцы целенаправленно работают над освобождением временно оккупированных территорий в полном объеме, поэтому уступки в этом вопросе неуместны. Более того, Украину в этом поддерживают большинство действующих лидеров стран.



"Нет никакой разницы между оккупированным Бердянском и Севастополем. Они одинаково оккупированы и незаконно аннексированы врагом, а значит, одинаково будут освобождены. Градации между отдельными захваченными врагом территориями не существует", — заявили в Центре стратегических коммуникаций.

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Там добавили, что на современном этапе война идет уже не за Крым и Донбасс, а за право Украины на существование. Поэтому иллюзорны не освобождение территорий, а попытки торговать ими с агрессором.



"Любые референдумы станут возможны только после деоккупации, восстановительно-стабилизационных мероприятий и в рамках действующего законодательства Украины", — говорится в сообщении.

Относительно захваченных Россией украинских территорий после 24 февраля 2022 года Саркози считает, что и там целесообразно провести референдумы. Он назвал территории под временной оккупацией "спорными".

Напомним, что накануне руководитель канцелярии НАТО Стиан Енссен заявил, что у Украины есть возможность вступить в Альянс из-за уступки частью своих территорий.

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