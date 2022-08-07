Саша Положинский в обмундировании показал редкое фото с фронта

Известный украинский певец и экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский показал фотографию с фронта.

На странице в Instagram знаменитость, который служит в ВСУ старшим стрелком, разместил снимок, на котором появился в обмундировании, сидя у бетонной стены.

Как отметил Саша, таких фото у него есть немного.

Саша Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Фото со времен пребывания на фронте, сделанное случайно, отправленое недавно. Немного таких фоточек у меня есть, поэтому решил поделиться", — прокомментировал звезда.

В комментариях поклонники попросили знаменитость беречь себя. Также пользователи поблагодарили Положинского за защиту.

Скорее бы руки к микрофону привычно тянулись, вместо пулеметов… Но спасибо! И берегите себя, а не только нас!

Ты невероятный, наш мужественный воин! Спасибо за творчество, спасибо за защиту! Береги себя, пожалуйста

Саша, береги себя!!! Жду нового творчества. Удачи!!!

Напомним, недавно Саша Положинский рассказал о самом страшном на войне. В частности, он вспомнил досадную ситуацию, когда после прилета погибли все находившиеся в окопе воины.

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