"Сатанинская логика": Чернык объяснил, почему РФ запустила по Киеву ракеты во время визита лидеров Африки

Россияне пытаются давить на психику и рассчитывают на страх политических лидеров, чтобы те принудили Украину к переговорам.

Ракетная атака по Киеву 16 июня во время визита африканских лидеров является попыткой России заставить их давить на Украину для переговоров.

Такое мнение высказал военный аналитик Петр Чернык в комментарии Military Media Center.

Лидеры стран Африки прибыли в Киев, чтобы предложить свой "мирный план" по прекращению войны. По мнению Черныка, устроив атаку на украинскую столицу, РФ стремится заставить африканских лидеров больше давить на Украину, чтобы начать переговоры.

"У них (у России – ред.) есть своя сатанинская логика. Они показывают, что у них нет никаких правил", – заметил военный аналитик.

Он пояснил, что когда в Киев начинают лететь баллистические ракеты во время визита лидеров африканских стран, у них появляется человеческий страх перед гибелью.

"Это вызывает очень простую реакцию – надо договариваться и наконец этот весь ужас прекращать. Они (россияне – ред.) пытаются давить на психику, по-другому они не умеют. Это классическая НКВДистская методичка, ничего с тех пор не изменилось", – рассказал Чернык.

Ракета атака по Киеву 16 июня

Российские оккупанты 16 июня запустили по Украине шесть ракет "Кинжал" и шесть ракет "Калибр". Все вражеские воздушные цели были уничтожены силами ПВО Киева и области.

В частности, сильный взрыв был слышен в Подольском районе столицы. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрыв был связан с работой ПВО рядом с городом.

Заметим, что в одном из районов Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилой дом и там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

Во время ракетной атаки на Киев лидерам стран Африки пришлось спускаться в укрытия.

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