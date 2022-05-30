САУ AHS Krab: основные характеристики польской самоходной артиллерийской установки

Польская самоходная артиллерийская установка AHS Krab калибра 155мм может пополнить вооружение вооруженных сил Украины. Читайте в материале ТСН.ua о ее основных характеристиках и истории создания.

О возможном снабжении 18 современных САУ AHS Krab в твиттер сообщило издание Polskie Radio. Также отмечается, что уже 100 украинских военнослужащих прошли учения по эксплуатации этого типа оружия.

История создания САУ AHS Krab

САУ AHS Krab / Фото: commons.wikimedia.org

Первые САУ должны были построить на основе шасси UPG-NG системы OBRUM (это модернизированное шасси Т-72). Однако в декабре 2014 года выбрали новое шасси от САУ (K9 Thunder от компании Samsung Techwin) из-за технических проблем.

Еще в начале 1990-х годов у Польши появилась идея внедрить новую САУ в Польские сухопутные войска. Был проведен тщательный анализ, на основе которого было принято решение взять на вооружение самоходную артиллерийскую установку 155-мм калибра. Также было решено, что более целесообразно производить новые САУ в Польше совместно с иностранными партнерами. В то время как зарубежного партнера рассматривали Словакию, потому что там в то время продолжались работы над дальнейшим развитием семейства САУ DANA. По этому проекту планировалось установить словацкие башни Zuzana со 155-мм гаубицей на польское шасси семейства Kalina.

1997 провели первый тендер для выбора башни самоходной артиллерийской установки. Однако в следующем году его результаты отменили. Во втором тендере приняли участие три компании из Словакии, Германии и Великобритании. Также сменили будущее шасси на OBRUM компании Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy. Это модифицированное шасси для танка Т-72/PT-91. Тендер провели в 1998 году, в результате которого была избрана британская конструкция. 26 июля 1999 г. был подписан контракт на лицензионное производство. Первый прототип AHS Krab был представлен 12 июня 2001 года.

Впоследствии пришлось изменить ствол из-за прекращения производства стволов для САУ AS-90 в Великобритании. Министерство обороны Польши тщательно рассмотрело все предложения и остановилось на стволе калибра 155 мм и 52 калибра длиной компании Nexter System. Впервые САУ Krab с башней от Nexter Systems представили на выставке Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego в 2011 году.

Основные тактико-технические характеристики

Вес: 48 тонн;

48 тонн; Длина: 12,05 метров;

12,05 метров; Длина ствола: 52 калибра;

52 калибра; Ширина: 3,60 метров;

3,60 метров; Высота: 3 метра;

3 метра; Обслуживание: 5 человек;

5 человек; Калибр: 155-мм нарезная пушка;

155-мм нарезная пушка; Темп огня: 6 снарядов в минуту;

6 снарядов в минуту; Дальность огня: эффективная – 30 км, максимальная – 40 км;

эффективная – 30 км, максимальная – 40 км; Второстепенное вооружение: 1 WKM-B .50 BMG;

1 WKM-B .50 BMG; : MT881Ka-500;

MT881Ka-500; Скорость: шоссе – 67 км/ч.

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