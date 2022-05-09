САУ "Богдана": цена, основные характеристики и история создания

Читайте на сайте ТСН.ua о новейшей разработке Краматорского завода тяжелого станкостроения — САУ "Богдана". Основные характеристики, историю и стоимость аммоходной артустановки.

Разработкой украинской самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана" с калибром 155-мм занимается ПАБ Краматорский завод тяжелого станкостроения на основании совместного решения с Министерством обороны Украины. Опытно конструкторская работа в рамках государственного оборонного заказа ведется с февраля 2016 года. Первый образец показали 14 июля 2018 года. Во время военного парада в честь Дня независимости Украины (24 июля 2018) все украинцы смогли увидеть новейшее украинское творение САУ 2С22 "Богдана".

САУ "Богдана": история создания

САУ "Богдана": история создания / commons.wikimedia.org

Еще в начале 2009 года корпорация "ТАСКО" завершила разработку опытного образца украинской самоходной артустановки, базировавшуюся на шасси автомобиля КрАЗ-63221. Интересно, что уже тогда на САУ была установлена гаубица "натовского" калибра на 155 мм. Такой калибр стандартен для полевой артиллерии дивизионного звена НАТО, чем и отличается от 152-мм гаубицы, считавшейся стандартом в СССР. Первые же идеи отхода от советского образца и перехода на стандарты НАТО озвучил командующий РВИА генерал-майор Вячеслав Горбылев в 2017 году.

14 июля 2018 появляется первое публичное упоминание об украинской САУ "Богдана". Тогда военный эксперт Сергей Згурец сообщил, что артиллерийскую установку собираются показать во время парада в честь Дня независимости Украины. Также он заявил о 155-мм калибре. Через некоторое время появилось и подтверждение возможности использования "натовского" стандарта. Ведь на ГАХК "Артем" начали производить такие снаряды.

В июле-августе 2018 года были сомнения, будет ли новая САУ использовать гусеничный ход как, например, польский AHS Krab, или все же колесное шасси как в чешском САУ "Дана" или словацкой Zuzana. Они были развеяны 10 августа 2018, когда военный эксперт Сергей Згурец разместил первую фотографию установки. На ней она была размещена на колесном шасси.

В ходе огненных испытаний использовали новейшие активно-реактивные боеприпасы HE ER BT, производством которых начал заниматься ГАХК "Артем". Первый образец системы, успешно прошедший все испытания, был изготовлен в начале октября 2019 года. Конечно, о стоимости САУ "Богдана" сказать сложно. Но перед тем, как самоходную артустановку показали на параде ко Дню независимости, на нее уже было потрачено около 140 миллионов гривен.

Тактико-технические характеристики

Снаряды в САУ "Богдан" / defence-ua.com

Вес: 28 тонн;

28 тонн; Шасси: КрАЗ-63221;

КрАЗ-63221; Обслуживание: 5 человек;

5 человек; Скорость движения: по трассе – 80 км/ч, по обычной местности – 30 км/ч;

по трассе – 80 км/ч, по обычной местности – 30 км/ч; Запас хода: по трассе – 800 км, по средней местности – 300 км;

по трассе – 800 км, по средней местности – 300 км; Ствол: калибр – 155-мм гаубица, длина – 52 калибров, углы повышения – от +5 до +65 градусов;

калибр – 155-мм гаубица, длина – 52 калибров, углы повышения – от +5 до +65 градусов; Автомат зарядки: 6 снарядов;

6 снарядов; Быстрострельность: 4-6 выстрелов в минуту;

4-6 выстрелов в минуту; Боезапас: контейнеры на 20 снарядов;

контейнеры на 20 снарядов; Дальность огня: минимальная – 780 м, максимальная – 40-42 км (осколочно-фугасный), 50 км (активно-реактивный).

Построена САУ "Богдана" на шасси КрАЗ-63221 (колесная формула 6*6) и имеет спаренную бронированную кабину, где можно размещать обслуживание боевой машины. Кроме того, она оснащена автоматизированной системой наведения на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HM, а также системой автоматической подачи боеприпасов на 6 снарядов. Причем управлять подзарядкой, наводкой и стрельбой можно как из кабины, так и снаружи (в задней части САУ).

В самоходной артиллерийской установке используются стволы украинского производства. Их изготавливаются из того же сплава, что и минометы М120-15 "Молот".

САУ имеет противошаровую бронированную защиту экипажа от шаров типа Б-32 калибра (7,62 мм) на расстоянии не более 30 метров и от осколков аналогичных снарядов. Также есть и противоминная защита. В частности, колеса, неразорванный артиллерийский снаряд, ручная граната, мелкие взрывные устройства.

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