САУ "Caesar": характеристики французской артустановки на колесах, где ее можно использовать

САУ "Caesar": характеристики французской артустановки на колесах, где ее можно использовать

Франция помогает Украине в войне против России самоходными артустановками Caesar. Об их основных характеристиках и где можно использовать эти САУ – читайте в материале ТСН.ua.

Об обеспечении ВСУ самоходными артиллерийскими установками Цезарь (Caesar) заявил президент Франции Эмануэль Макрон в своем интервью Ouest France. Что нам известно об этой САУ?

САУ "Caesar": история

САУ "Caesar": история создания / commons.wikimedia.org

САУ "Цезарь" — самоходная артиллерийская установка, использующая 155 мм калибр и разработанная во Франции фирмой Nexter. Первый образец гаубицы показали всего в 1994 году, а в 2000 году Вооруженные Силы Франции заключили контракт на поставление пяти таких установок. Все они были сделаны на шасси с колесной базой 6*6 от автомобиля Unimog U2450L (компания Mercedes-Benz). Хотя для Чехии эти самоходные артустановки производили на базе Tatra.

Первые САУ по этому заказу были поставлены в конце 2002 года. Серийное производство началось в 2007 году. Во время огневых испытаний в январе 2022 года из САУ Caesar был выпущен корректируемый снаряд Excalibur. Он смог уничтожить две цели в 46 км от артустановки.

Тактикотехнические и другие характеристики

Вес: 18,5 тонн;

18,5 тонн; Длина пушки: 10 метров;

10 метров; Длина корпуса: 10,5 м;

10,5 м; Высота: 3,26 метров;

3,26 метров; Ширина: 2,55 метра;

2,55 метра; Двигатель: дизельный;

дизельный; Скорость движения: по шоссе – 80 км/ч, по средней местности – 50 км/ч;

по шоссе – 80 км/ч, по средней местности – 50 км/ч; Запас хода по шоссе: 600 км;

600 км; Пушка: гаубица 155 мм калибр марки TR F1;

гаубица 155 мм калибр марки TR F1; Максимальная быстрострельность: 6 выстрелов в минуту;

6 выстрелов в минуту; Боекомплект: 18 снарядов (в версии 6*6).

САУ Caesar оснащена бронированной кабиной на 5 человек, которая защищает от шаров (калибр до 7,62 мм) и обломков снарядов (2 STANAG 4569). Также есть система кондиционирования воздуха.

Установка комплектуется системой "Сигма-30" для управления огнем с автоматической наводкой и приемником навигационной системы NAVSTAR. Сюда входит встроенный баллистический блок управления (полностью интегрированный с FCS ATLAS) и радаром, измеряющим начальную скорость. Благодаря автоматической системе подачи снарядов время, необходимое на выстрел, значительно сокращается.

В САУ "Caesar" используются два привода наведения: основной – гидравлический и вспомогательный – ручной. Для стрельбы самоходная артиллерийская установка может использовать кассетные, обломочно-фугасные, осветительные, дымовые снаряды, противотанковые управляемые снаряды BONUS и активно-реактивные снаряды.

Также существует вариант САУ Caesar на колесной базе 8*8. В этом случае самоходная артустановка весит 32 тонны, длину – 12,3 метра и ширину 3,1 метра.

Стоимость одной САУ "Caesar" около 2,9-5,2 млн. долларов США.

Где могут использоваться и преимущества

САУ "Цезарь": преимущества и где можно использовать / commons.wikimedia.org

САУ "Caesar" можно использовать для уничтожения:

артиллерийских батарей;

живой силы врага.

Также ее применяют, когда нужно безопасно пройти по минным полям и полевым заграждениям.

Основными преимуществами этой французской самоходной артустановки можно назвать:

большую дальность стрельбы;

высокую тактическую и стратегическую подвижность;

низкие издержки при эксплуатации.

Читайте также: