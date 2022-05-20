САУ М109: американская самоходная артиллерийская установка, которая может усилить украинскую армию

Американская самоходная артиллерийская установка М109 была создана в период между 1953 и 1960 годом, чтобы заменить САУ М44. Украина продолжает усиливаться западными системами и одним из вариантов именно М109. Читайте в материале ТСН.ua все, что известно об этих американских установках: основные характеристики и модификации.

Находясь на серийном производстве США, САУ М109 не раз модернизировали в период с 1962 по 2003 год. Также с 1990 начала выпускаться по лицензии в Южной Корее. Благодаря своим характеристикам быстро стала стандартной системой на вооружении США, вытеснив М108. Впервые эта самоходная артиллерийская установка была использована во время Вьетнамской войны. Впоследствии она применялась практически в каждом военном конфликте с участием Соединенных Штатов. Кроме США, САУ М109 стала стандартной и для стран НАТО. В больших количествах поставлялась в другие страны, где использовалась для разрешения региональных конфликтов.

САУ М109: история

Артиллерийская система Paladin M109A7 / Фото: commons.wikimedia.org

Появилась эта самоходная американская артиллерийская установка еще в 1963 году. С тех пор она прошла множество модернизаций, наиболее популярной среди которых считается САУ М109А6 Paladin. Хотя она и является ветераном семи войн, Пентагон все еще не собирается отказываться от этой системы.

М109 считается также самой массовой в мире. В настоящее время она находится на вооружении более чем в 40 странах. Кстати, многие страны-покупатели создали свои собственные модификации этих систем.

Несмотря на такое множество разнообразных вариантов, для Украины наиболее интересными могут стать те, которые находятся на складах в странах Европы. К примеру, в Норвегии таких систем имеется 42 единицы (модификация M109A3GN), а в Италии около 150 систем, хотя они и сняты с вооружения, в модификации M109L. Итальянцы заменили базовую пушку на свою собственную разработку – FH-70, длина ствола которого 39 калибров.

Основные модификации

M109A1 – на вооружение США поступила в 1973 году. Основное отличие от стандартного варианта – удлиненный ствол, усиленная подвеска и усовершенствованные приводы наведения. Добавилась возможность использовать кассетные снаряды с донным газогенератором M864.

– на вооружение США поступила в 1973 году. Основное отличие от стандартного варианта – удлиненный ствол, усиленная подвеска и усовершенствованные приводы наведения. Добавилась возможность использовать кассетные снаряды с донным газогенератором M864. M109A2 – на вооружении от 1979 года. В этой модификации была изменена конструкция противооткатных устройств и усилителя. А боекомплект увеличили на 22 выстрела.

– на вооружении от 1979 года. В этой модификации была изменена конструкция противооткатных устройств и усилителя. А боекомплект увеличили на 22 выстрела. M109A3 – модернизированный вариант M109A1. Основные отличия в замене пушечного станка, добавлением системы удаления воздуха из топливной системы, совершенствовании приборной панели механика-водителя, а также улучшении системы контроля состояния боеукладки, торсионных валов, тормозов откатки и накатника. Также изменили и максимальную дальность стрельбы: обычные осколочно-фугасные снаряды до 18 км, а активно реактивные до 24 км.

– модернизированный вариант M109A1. Основные отличия в замене пушечного станка, добавлением системы удаления воздуха из топливной системы, совершенствовании приборной панели механика-водителя, а также улучшении системы контроля состояния боеукладки, торсионных валов, тормозов откатки и накатника. Также изменили и максимальную дальность стрельбы: обычные осколочно-фугасные снаряды до 18 км, а активно реактивные до 24 км. M109A4 – добавили систему защиты от оружия массового поражения, а также улучшили механизмы горизонтального наведения оружия и изменили силовую установку.

– добавили систему защиты от оружия массового поражения, а также улучшили механизмы горизонтального наведения оружия и изменили силовую установку. M109A5 – установили новое оружие M284 с длиной ствола в 39 калибров, на пушечном станке М182. Благодаря этому была увеличена максимальная дальность стрельбы до 30 км. Есть возможность устанавливать систему GPS и автоматизированную систему управления огнем (по желанию заказчика).

– установили новое оружие M284 с длиной ствола в 39 калибров, на пушечном станке М182. Благодаря этому была увеличена максимальная дальность стрельбы до 30 км. Есть возможность устанавливать систему GPS и автоматизированную систему управления огнем (по желанию заказчика). M109A6 Паладин – одна из самых популярных модификаций, которая была создана в рамках программы HIP. Производство началось в 1990 году, а на вооружение его приняли в 1992 году. Основные изменения: установка новой башни с улучшенной бронированной защитой и внутренней обшивкой (кевлар), оборудование новой радиостанцией, автоматизированной системой управления огнем, бортовым баллистическим вычислителем и навигационной системой. Также добавлен приемник космической навигации. Установлено оружие М284 на станке М182А1.

– одна из самых популярных модификаций, которая была создана в рамках программы HIP. Производство началось в 1990 году, а на вооружение его приняли в 1992 году. Основные изменения: установка новой башни с улучшенной бронированной защитой и внутренней обшивкой (кевлар), оборудование новой радиостанцией, автоматизированной системой управления огнем, бортовым баллистическим вычислителем и навигационной системой. Также добавлен приемник космической навигации. Установлено оружие М284 на станке М182А1. M109A3G – этот модернизированный вариант был разработан в ФРГ в 1983 году. Производился он с 1985 года. Добавили новое оружие со стволом от буксированной гаубицы FH70 "Rheinmetall". Также установили более совершенные противооткатные устройства, новый клиновый затвор, а в боекомплекте ввели усиленный боевой заряд. Благодаря последнему увеличилась дальность стрельбы от 14,6 до 18 км в минуту. Также было увеличено количество выстрелов (до 34). На боевой машине установили новые западногерманские прицелы, средства связи, приборы наблюдения, гусеницы, дымовые гранатометы и 7,62 мм зенитный пулемет MG.3.

– этот модернизированный вариант был разработан в ФРГ в 1983 году. Производился он с 1985 года. Добавили новое оружие со стволом от буксированной гаубицы FH70 "Rheinmetall". Также установили более совершенные противооткатные устройства, новый клиновый затвор, а в боекомплекте ввели усиленный боевой заряд. Благодаря последнему увеличилась дальность стрельбы от 14,6 до 18 км в минуту. Также было увеличено количество выстрелов (до 34). На боевой машине установили новые западногерманские прицелы, средства связи, приборы наблюдения, гусеницы, дымовые гранатометы и 7,62 мм зенитный пулемет MG.3. M109A3GN – вариант, который был разработан в 1988 году, а производство длилось с 1988 до 1990 года. Модернизация затронула системы, которые находились на вооружении армии Норвегии. Основные отличия: новые стволы компании "Рейнметалл" (увеличение дальности стрельбы).

– вариант, который был разработан в 1988 году, а производство длилось с 1988 до 1990 года. Модернизация затронула системы, которые находились на вооружении армии Норвегии. Основные отличия: новые стволы компании "Рейнметалл" (увеличение дальности стрельбы). M109L – модификация для Италии.

– модификация для Италии. M109A6 PIM (2012 год) – новая модернизация варианта M109A6 Паладин. Главная цель такой модернизации – продлить сроки эксплуатации гаубиц M109A6 на 30 – 40 лет и повысить их боевые характеристики. Добавили цифровую систему управления огнем, усовершенствовали полуавтоматическую систему зарядки. Электрический привод был заменен гидравлическими системами управления оружия. Базовое шасси заменили улучшенным, имеющим элементы подвески и использующими трансмиссию БМП M2 "Брэдли". Также заменили двигатель. Вместо дизельного "Детройт Дизель" мощностью 440 л установили БМП M2 "Брэдли" ("Камминс" V903 мощностью 600 л.с.).

– новая модернизация варианта M109A6 Паладин. Главная цель такой модернизации – продлить сроки эксплуатации гаубиц M109A6 на 30 – 40 лет и повысить их боевые характеристики. Добавили цифровую систему управления огнем, усовершенствовали полуавтоматическую систему зарядки. Электрический привод был заменен гидравлическими системами управления оружия. Базовое шасси заменили улучшенным, имеющим элементы подвески и использующими трансмиссию БМП M2 "Брэдли". Также заменили двигатель. Вместо дизельного "Детройт Дизель" мощностью 440 л установили БМП M2 "Брэдли" ("Камминс" V903 мощностью 600 л.с.). M109A1 Hoveizeh – иранская модификация M109A1.

В начале мая 2022 года стало известно, что Норвегия готова передать Украине гусеничные 155-мм самоходные системы M109A3GN. Об этом сообщил портал "Минитарный" со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби в интервью "Armyrecognition".

Чуть позже также стало известно о согласии Нидерландов, Бельгии и Италии передать в Украину САУ M109 или немецкие PzH 2000. При этом Украина предпочитает именно М109, более мобильные на поле боя, чем ранее полученные прицепные гаубицы М777.

САУ М109: технические характеристики

155-мм снаряд к М109А6 / Фото: commons.wikimedia.org

Вес: 28,8 тонн;

28,8 тонн; Калибр: 155 мм;

155 мм; Экипаж: 6 человек;

6 человек; Длина ствола: 39 калибров;

39 калибров; Дальность огня: до 30 км (М109А6 Paladin);

до 30 км (М109А6 Paladin); Максимальная скорость: 65 км/ч;

65 км/ч; Мощность двигателя: 440 л.с.

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