САУ Zuzana 2: история создания, основные характеристики, где применяется

Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2, полученная вооруженными силами Словацкой Республики, является дальнейшей модификацией гаубицы ShKH vz.77 Dana. Читайте в материале ТСН.ua об основных характеристиках Zuzana 2 и как эта САУ сможет помочь ВСУ против оккупантов.

В настоящее время украинские военные уже начали проходить обучение на самоходных артиллерийских установках Zuzana. Это подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь в комментарии для Aktuality. Хотя соглашения об их продаже ВСУ все еще не заключили.

САУ Zuzana 2: история

Производит эти самоходные артиллерийские установки предприятие Konstrukta-Defence. Словакия подписала контракт на поставку 25 таких САУ еще 23 мая 2018 года. Поставка была рассчитана на три года: с 2020 до 2022 года.

САУ Zuzana 2 – это дальнейшая модификация чешской самоходной гаубицы ShKH vz. 77 Dana, принятая на вооружение армии еще тогдашней Чехословакии 1977 года. А в 1998 году армия Словакии получила САУ Zuzana (155-мм/45), считавшуюся глубокой модификацией Danа со стандартами НАТО. В настоящее время на вооружении Словакии находится 16 самоходных установок Zuzana.

После модернизации первой версии, САУ Zuzana 2 получила ствол с 52-м калибром, новую бронированную кабину для экипажа, возможность вращения башни на 360 градусов, уменьшение количества команды, необходимой на обслуживание, до 3 человек, благодаря автоматизации процессов. Первые разработки новая версия прошла в декабре 2009 года.

Тактико-технические характеристики

Калибр ствола: 155 мм;

155 мм; Длина ствола: 52 мм (Zuzana 2), 45 мм (Zuzana);

52 мм (Zuzana 2), 45 мм (Zuzana); Боекомплект: 40 снарядов;

40 снарядов; Расстояние до цели: максимальное – 39,6 км (Zuzana 2), 30 км (Zuzana), минимальное – 5,6 км;

максимальное – 39,6 км (Zuzana 2), 30 км (Zuzana), минимальное – 5,6 км; Темп стрельбы: в течение 1 минуты – 6 выстрелов в минуту, стандартный – 5 выстрелов в минуту;

в течение 1 минуты – 6 выстрелов в минуту, стандартный – 5 выстрелов в минуту; Зарядка: полностью автоматическая;

полностью автоматическая; Обслуга: 3 человека (Zuzana 2), 4 человека (Zuzana);

3 человека (Zuzana 2), 4 человека (Zuzana); Шасси: Tatra 815 8x8;

Tatra 815 8x8; Длина: 12,97 м;

12,97 м; Ширина: 3,015 м;

3,015 м; Высота: 3,300 м;

3,300 м; Масса: 28,450 кг;

28,450 кг; Максимальная скорость по шоссе: более 80 км/ч;

более 80 км/ч; Запас хода: 750 км;

750 км; Дополнительное вооружение: пулемет 7,62 или 12,7 мм для самообороны.

Чем может помочь САУ Zuzana 2 ВСУ в войне против России

САУ Zuzana 2: чем может помочь самоходная артиллерийская установка в войне против России / Фото: facebook.com

Для Вооруженных Сил Украины важную роль играет работа артиллерии, ведь она остается основным средством поражения врага. В армии РФ артиллерийские установки также числятся основным вооружением. А это приводит к постоянным артиллерийским дуэлям, в которых преимущество получит та сторона, которая скорее сможет открыть точный огонь и будет находиться вне зоны поражения огнем противника.

В настоящее время дальнобойной самоходной артиллерийской установкой армии России является 2С19 "Мста-С". Она ведет огонь своим наиболее дальнобойным снарядом на максимальное расстояние до 25 км. Если сравнивать даже с первой версией САУ Zuzana, это на 5 км меньше. А по сравнению с Zuzana 2 – на целых 10 км меньше.

Кроме того, если ВСУ получит эти самоходные артиллерийские установки, украинские военные смогут использовать 155 мм системы, что позволит вести огонь более высокоточными боеприпасами (отклонения от цели всего 1-2 метра). Победитель в такой артиллерийской дуэли очевиден.

Какая цена САУ Zuzana 2

Вопрос стоимости остается достаточно важным. 2018 министерство обороны Словакии заказало 25 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2 за 149 миллионов евро для вооружения своей армии. Исходя из этого можно высчитать, что одна САУ стоит около 5,96 миллиона евро. Если же говорить о первой версии (САУ Zuzana), то здесь цена еще меньше – одна единица будет стоить несколько миллионов евро.

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