Save Ukraine - #StopWar: Тина Кароль рассказала детали по международному благотворительному телемарафону 27 марта

Уже завтра, 27 марта, состоится международный благотворительный телемарафон в поддержку Украины Save Ukraine – #StopWar. Все собранные средства будут отправлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных полномасштабным военным вторжением рф в Украину.

Мероприятие объединит более 50 участников, среди которых музыканты, волонтеры, спортсмены, политические деятели, общественные активисты. Ключевые месседжи проекта - #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine, #SaveMariupol.

Кроме уже заявленных артистов, среди которых всемирно известные Sting, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Idina Menzel, Nino Katamadze и другие, к зрителям обратятся президенты и премьер-министры многих стран, Владимир и Виталий Кличко, модель и писательница Мэй Маск, олимпийские чемпионы, теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк, гимнастка Лилия Подкопаева, футбольная легенда Андрей Шевченко и многие другие.

Ведущие мероприятия - Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. К зрителям также обратятся известные украинские артисты Океан Эльзы, Тина Кароль, The HARDKISS, Monatik, Jamala, Go_A, ДахаБраха, Один в каноэ, alyona alyona, Антитела, Ріапобой, Melovin, Артем Пивоваров, Alina Pash, O.Torvald, Kadnay, Latexfauna, Dakh Daughters, TVORCHI, NK и другие.

"Так случилось, что песня "Вільна", которую мы записали вместе с Юлией Саниной, стала определенным символом. Сегодня эти слова звучат совсем по-другому. Сегодня эта песня - олицетворение нашей прочности и нашего единства. Я нашла большой мурал, где написано #SaveUkraine, и буду исполнять свою часть песни отсюда. Это очень символично", - рассказала Тина Кароль в эфире "Сніданку. Онлайн".

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реализуется 1+1 media, командой фестиваля Atlas, Суспільне и при поддержке национального мобильного оператора Киевстар, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, а также Министерства социальной политики. Идейными вдохновителями проекта являются фестиваль Atlas и Киевстар.

Трансляция эфира будет осуществляться из Варшавы, на базе польского телеканала TVP. Кроме этого, на ретрансляцию своих локальных каналах обеспечивают вещатели более чем из 50 стран мира, среди которых Эстония (EBR), Литва (LTR), Чехия (ČT2), Грузия (GPB \ First), Албания (RTSH 2), Черногория (ТVCG2), Словения, Латвия (LTV), Хорватия (HRT), Словакия (RTVS), Австрия (Puls 4), Кипр, Канада (OMNI), Республика Северная Македония (Канал 5 и МРТ), Испания (RTVE PLAY), ЮАР (eNCA), Италия (Milano Etno TV), Кипр (РІК2 CYBC), и другие (список дополняется).

В Украине телемарафон будут показывать все телеканалы, транслирующие марафон "Єдині новини", а также платформы Киевстар ТВ, 1+1 video, YouTV, MEGOGO, Oll.tv, Sweet.tv, Volia. Для зрителей со всего мира трансляция будет доступна на YouTube-каналах 1+1 и Atlas и на международных версиях телеканалов, в частности 1+1 International, ICTV Ukraine, Интер+, Украина 24 и тому подобное.

По случаю мероприятия на площадях многих крупных городов и столиц мира будет организован просмотр телемарафона Save Ukraine — #StopWar. В частности, на улицы выйдут жители таких городов: Берлин (Brandenburg Gate, Pariser Platz), Лондон (Parliament Square Garden), Рим (Madonna di Loreto Square), Милан (Piazza del Duomo), Прага (Old Town Square), Братислава (Hlavne Namestie), Торонто (Nathan Phillips Square), Амстердам (Dam Square), Мадрид (Plaza de Callao), Тель Авив (Habima Square), Вена (Heldenplatz), Варшава (Teatr STUDIO, plac Defilad 1), Клуж (Unification Square or Union Square), Стокгольм (Kungsträdsgården), Таллин (Freedom Square), Скопье (Macedonia Square), Вильнюс (Town Hall Square), София (pl. Petko R. Slaveykov 4, Sofia Center), Рига (Riga Congress Centre), Осло (Gamle Raadhus Scene), Тирана (Skanderbeg Square), Любляна (Congress Square), Лиссабон (Commerce Square), Дублин (Donnycarney, territory of the Russian Church), Берн (Helvetiaplatz), Буэнос Айрес (Premises of the Ukrainian Greek Catholic Church), Нью Дели (Embassy of Ukraine in the Republic of India), Аддис-Абеба (Embassy of Ukraine in Ethiopia), Мехико (Embassy of Ukraine in the United Mexican States), Нурсултан (Embassy of Ukraine in the Republic of Kazakhstan), Тегеран (Embassy of Ukraine in the Islamic Republic of Iran), Афины (Kotzia Square), Тбилиси (Georgian Parliament Building), Денпасар (Honorary Consulate of Ukraine in Bali), Анкара (Kızılay Square) (список дополняется).

Подробная информация о мероприятии на сайте: https://saveukraine.1plus1.ua/.

Реквизиты для финансовой поддержки решения гуманитарных проблем в Украине:

