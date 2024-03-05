Сайт Минобороны РФ лежит уже сутки: в ГУР объяснили важность кибероперации

Министерство обороны России не может справиться с последствиями кибератаки ГУР.

Сайт Министерства обороны России не может справиться с последствиями кибератаки ГУР. Сервисы не работают уже сутки.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины и говорится в заявлении представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Министерство обороны государства-агрессора России не может справиться с последствиями кибератаки ГУР МО Украины. По состоянию на 5 марта 2024 года официальный сайт силового ведомства врага до сих пор лежит", – говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, заблокированными остаются IP-телефония, домены Минобороны РФ, а также серверы, снабжавшие электронный документооборот структуры.

"Это значительные объемы данных. Речь как о персональных данных руководства Минобороны РФ, так и о ценной информации в контексте программного обеспечения, что позволит продолжать подобные операции. Конечно, речь не идет о полном уничтожении их цифровой инфраструктуры, но это весомые достижения. Это важная база данных, которая позволит продолжать такие действия в более крупных масштабах", – рассказал Юсов.

Атака ГУР на серверы Минобороны РФ

Утром 4 марта хакеры Главного управления разведки устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России.

По словам разведчиков, украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также – массивом секретной служебной документации российского министерства.

К тому же получен доступ к множеству данных и документов, в том числе секретных.