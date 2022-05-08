Сайт "Укрзализныци" не работает из-за кибератак: как приобрести билеты

Сайт "Укрзализныци" не работает из-за кибератак: как приобрести билеты

Купить билет на поезд на сайте "УЗ" пока невозможно. В компании объяснили, что причиной тому стали массированные кибератаки.

В воскресенье, 8 мая, из-за массированных кибератак в работе сайта "Укрзализныци", в частности при покупке билетов, возникают сбои.

Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "УЗ" Александр Шевченко, пишет РБК-Украина.

"Последние четыре-пять дней на сайт booking.uz идут кибератаки. Поэтому сайт время от времени отключают, чтобы отразить очередную атаку. Сейчас специалисты УЗ работают над возобновлением работы сервиса покупки билетов", — отметил он.

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Шевченко также напомнил, что остается возможность приобрести билеты через официальные чат-боты УЗ в Telegram и Viber.

Напомним, что "Укрзализныця" временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы, а именно: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие. Такое решение было принято, чтобы обезопасить онлайн-системы "Укрзализныци" и гарантировать бесперебойность их работы в дальнейшем.

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