Сажают "на подвал" и лишают выплат: как россияне "отблагодарили" коллаборантов Херсонщины

Журналист Олег Батурин говорит, что коллаборанты на временно оккупированных территориях, которые пошли на сотрудничество с россиянами, это в основном "обиженные" люди. По его словам, особенно ярко они проявили себя весной 2022 года, когда была первая волна предателей.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Журналист говорит, что наблюдал такие случаи в Херсонской области и частично в Запорожской и Николаевской областях.

"Это люди – и многих я лично знал, – которые всю жизнь мечтали чем-то руководить, но ничего для этого не делали. Среди предателей Херсонщины только единицы действительно очень умные, опытные, имеющие личные достижения. И такие люди самые опасные. Остальные – карьеристы, алкоголики, наркоманы. Меня в определенной степени веселило, когда оккупанты в Каховке начали сразу внедрять свои православные "скрепы". И на фоне этого "скрепного флера", очень агрессивного, о вере и каких-то семейных ценностях начали рассказывать, простите, проститутки или спитые мужчины. Это выглядело трагикомично", - отметил Олег Батурин.

Как пример, журналист рассказал историю о жителе Каховки на Херсонщине Виталия Ефименко по прозвищу "Ефим", который, по его словам, вышел из криминалитета 90-х.

"Буквально с первых дней оккупации вынырнул как влиятельный коллаборант, получил должность "замглавы администрации Каховского района" в Новой Каховке. Отвечал за патриотическое воспитание, за еще что-то. А также грабил предпринимателей. Кроме того, что у него криминальное прошлое, Ефименко до вторжения постоянно бегал на 9 мая с дедами на палках, пытался организовывать "Бессмертные полки". А еще он известен в Каховке тем, что в 90-е годы цеплял местных девушек, вывозил их на "Тачанку" (монумент – ред.) и там их лишал девственности. Он очень любил "коллекционировать" девственниц", - говорит Олег Батурин.

Однако оккупанты по-своему "отблагодарили" коллаборанта, его арестовали летом 2022 года и до сих пор держат "на подвале". Россияне обвиняют его в том, что делают сами – в махинациях, ограблениях.

Журналист Олег Батурин также рассказал о мотивах педагогов-предателей. По его мнению, во многих случаях ими руководила жажда денег.

"Сначала действительно платили немало, если брать Новую Каховку. Но эта "лафа" быстро закончилась, оккупанты перестали финансировать эту отрасль и вообще распустили школы. В более тыловых районах, где получше ситуация с безопасностью, где удалось запустить учебный процесс, существенно урезают зарплаты. Коллаборанты воют, потому что многих уволили из уже реформированных администраций. В некоторых заменяют штат, как это произошло на днях в селе Стрелковое Генического района", - резюмировал Олег Батурин.

Напомним, спецслужбы задержали экс-охранника херсонской застенки оккупантов, который пытался скрыться в рядах ВСУ.

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