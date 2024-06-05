Сбежал со службы и получал выплаты как военнопленный: разоблачен правоохранитель из Луганщины

Супруги почти два года получали выплаты денежного довольствия.

Сотрудники Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении правоохранителю и его жене, которые во время пребывания на временно оккупированной территории Луганской области на незаконно оформили себе выплату, назначенную семьям военнопленных.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, в первые дни полномасштабного вторжения РФ правоохранитель сбежал со службы в Старобельском районе Луганской области на временно оккупированные территории области, где находилась его жена.

Она направила к командованию мужа документы, что его якобы захватили в плен россияне. На основании этих документов супруги от июля 2022 по январь 2024 года незаконно получали выплаты денежного довольствия, предусмотренные для семей военнопленных.

Общая сумма полученных средств составляет более 2,6 млн гривен.

При этом сам фигурант даже пытался устроиться на службу в незаконно созданные правоохранительные органы так называемой "ЛНР".

Бывший правоохранитель подозревается в дезертирстве и мошенничестве (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Его жене также заочно уведомлено о подозрении в мошенничестве (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об аресте имущества фигурантов, в том числе банковского счета, на который незаконно поступали выплаты.

Напомним, в Одесской области военные строили дом командующему терробороны и получали "боевые" доплаты.

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