Сбежали с автоматами и пулеметами из Луганской области – в Подмосковье задержали 8 мобилизованных россиян

Оккупанты пришли в одно из отделений полиции, чтобы сдать оружие.

В Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян, сбежавших с оружием из Луганской области.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Мобилизованные от 20 до 44 лет появились в отделе полиции с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.

Отмечается, что почти все приехавшие в отделение были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под временно оккупированный Луганск.

На место были вызваны следователи. Те отправили мобилизованных в одну из воинских частей Подмосковья. Там они будут ждать решения следователей.

Факты дезертирства среди военных РФ

Президент России Владимир Путин 7 декабря во время встречи с членами Совета по правам человека заявил, что дезертирства среди российских военнослужащих в зоне "специальной военной операции" нет, есть лишь частные случаи.

Однако накануне, 6 декабря, стало известно, что группа оккупантов, среди которых завербованные зеки, решила бежать со своих позиций в Донецкой области.

Также появилась информация, что сбежавший из армии РФ дезертир расстрелял в Ростовской области полицейских из пулемета.

Летом оккупанты массово убегали от войны в Крым.

В РФ пропагандистские СМИ удалили интервью оккупанта, который рассказал о хороших условиях в украинском плену. Оккупант заявил, что к нему было нормальное отношение, и отметил, что "Женевская конвенция работает".

Российский военнослужащий предупредил жену не записывать обращение к Путину, потому что "всех, кто жалуется, вывозят х*у знает куда".

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