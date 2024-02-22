Сбиение российских самолетов Су: как это повлияло на применение авиации РФ на фронте

После потери семи самолетов в течение недели армия агрессорки России стала более осторожно использовать авиацию на юге. оккупанты ищут новые рубежи для атак с воздуха.

Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"В зоне нашей ответственности враг очень осторожен с применением авиации, но не прекращает ее использование в абсолюте, потому что понимает, что преимущество в воздухе — это то, чем они еще могут дожимать", — рассказала представитель ОК.

Гуменюк подчеркнула. что россияне еще запускают управляемые авиабомбы. Что касается тактической авиации, то врага ищет новые рубежи, потому что боится новых потерь.

"Действительно, есть оговорка, что максимальное приближение может стать роковым", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, в течение 17-19 февраля ВСУ уничтожили шесть российских самолетов: четыре Су-34 и два – Су-35. Спикер ПС Юрий Игнат отметил, что более целесообразно "приземлять" самые летательные аппараты, из которых враг запускает КАБы. Ведь в сутки россияне могут запускать по сто управляемых авиационных бомб.

Читайте также: