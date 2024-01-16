Сбиение самолетов А-50 и Ил-22: как изменилась ситуация на южном фронте

Российские оккупанты пытаются отвести внимание от сбивания своих самолетов А-50 и Ил-22 в Приазовье. Хотя захватчики активизировали авиацию, но подведение судов имело на врага морально-психологическое влияние.

Об этом в эфире телемарафона сказала глава пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Представитель ВСУ отмечает: к сожалению, не удалось полностью ликвидировать вражескую авиацию. В настоящее время захватчики "создали определенное напряжение в воздухе", чтобы отвести внимание от потери своих самолетов.

"Они активизировали тактическую авиацию за минувшие сутки в нашей зоне ответственности, 13 управляемых авиабомб направили по правому берегу. В частности, пытаясь максимально ударить по гражданской инфраструктуре. Жилые дома пострадали, административные здания, пункт несокрушимости поврежден. Это все враг пытается превратить в давление — как месть за нашу активность на левом берегу", — отмечает Гуменюк.

По ее словам, определенная растерянность врага в боевых условиях немедленно учитывается и используется в боевой работе.

Напомним, 14 января Воздушные силы уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем. В частности, Ил-22 не подлежит восстановлению.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Залужный рассказал, что случилось с российскими самолетами А-50 и Ил-22М

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