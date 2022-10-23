Сбил 5 вражеских "шахидов" и мастерски катапультировался: героический пилот с Полтавщины раскрыл историю своего позывного Karaya

Пилот с позывным Karaya отвел подбитый самолет от населённого пункта и только после этого катапультировался.

Героический пилот Вадим с позывным Karaya, уничтоживший пять вражеских беспилотников "Шахид" над Винницей, отвел подбитый самолет от населенного пункта и только после этого катапультировался, после лечения в госпитале снова вернулся к полетам. Почему лётчик взял именно такой позывной, рассказал экс-начальник Кременчугского военного лицея Владимир Поляков, в котором учился военный.

Об этом Владимир Поляков написал в Facebook.

Он рассказал, что очень часто получает вопрос о своем выпускнике-летчике, который сейчас защищает небо Украины. Потому пообщался с Вадимом и спросил его, почему именно "Карая".

"Это позывный результативного летчика-истребителя Второй Мировой войны и вообще за всю историю авиации — Эриха Хартманна. Само слово прямого толкования не знает. Если дословный перевод с немецкого, то это — "любимая", но оно не использовалось по указанному значению. В Хартманна был этот позывной, когда он был командиром авиационной эскадрильи "Karaya -1", в остальном летном составе истребителей были — "Karaya -2", 3, 4… в зависимости от боевого порядка в строю и прочее", — цитирует Владимир Поляков своего выпускника.

Далее Вадим рассказал ему то, как Эрих Хартманна после окончания Второй Мировой войны 10 лет был "в ссылке в советском союзе, где-то в Забайкалье на каменоломнях". После чего вернулся в ФРГ, командовал авиагруппой, а затем попал в США, где стал можно сказать "отцом" современной реактивной истребительной авиации.

"Потому что вся тактика ведения боевых действий, которая легла за основу, и даже сейчас используется, была написана именно им. Такая довольно выдающаяся фигура в мировой истории и непосредственно в реактивной истребительной авиации. По истории мне нравилось его читать, его тактику и все остальные…", — рассказал Вадим бывшему начальнику своего лицея.

Также экс-начальник Кременчугского военного лицея напомнил, что после 2014 года его выпускник во всех интервью говорил, что "был молод и аполитичен, ему нравилось летать, и это было его призвание".

"И я так, в шутку, взял этот позывной. Так и осталось", — подытожил Поляков и добавил, — "А напоследок добавлю. Тактика Хартманна сформулева в 4-х словах: "увидел — решил — атаковал — оторвался". И он никогда не менял этой последовательности. Таково военное кредо и Вадима".

Напомним, вечером 12 октября во время выполнения боевого задания вблизи Винницы потерпел крушение украинский истребитель. Пилот впоследствии рассказал, что выполнил уничтожение воздушных целей и в момент взрыва одной из них его самолет был поврежден.

Ему удалось увести самолет от населенного пункта и осуществить катапультирование. Пилот был награжден орденом "За Мужество" третьей ступени, сообщал экс-начальник Кременчугского военного лицея Владимир Поляков.

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