Сбил два самолета одной ракетой: история Героя, первым уничтожившего "Кинжал"

Вячеслав Агеев и Владимир Зеленский / © Фото из открытых источников

Реклама

Он стал тем, кто навсегда изменил представление мира о возможностях противовоздушной обороны. Командир дивизиона Patriot Вячеслав Агеев — человек, впервые в истории сбивший российскую аэробалистическую ракету Х-47 «Кинжал». Его боевой путь — это история о профессионализме, феноменальном нраве и железных нервах.

Об этом рассказали в воздушных силах ВСУ.

Вячеслав Агеев / © Фото из открытых источников

Еще в начале полномасштабного вторжения, защищая небо над Киевщиной на «стареньком» комплексе С-300, подразделение Агеева совершило невероятное. Во время битвы за Мощун на удар заходили два вражеских борта: бомбардировщик Су-24 и новейший истребитель Су-35.

Реклама

Обычно одну цель выпускают две ракеты, но на этот раз техника подвела — одна ракета не вышла из контейнера. Вторая же создала историю.

«Самолеты шли так плотно, что облако элементов поражения боевой части ракеты накрыло оба. Пункты визуального наблюдения подтвердили уничтожение самолетов. Это был один из самых ярких моментов», — вспоминает подполковник.

Историческое сбивание «Кинжала»

Дивизион Вячеслава стал первым, овладевшим американской системой Patriot. Обучение в США, рассчитанное на три месяца, украинцы прошли экстерном через несколько недель. А уже 4 мая 2023 года произошло событие, шокировавшее Кремль и поразившее Пентагон.

В ту ночь россияне запустили «Кинжал» по-тихому, без массированного обстрела. К тому моменту способность Patriot сбивать такие цели была только в теории.

Реклама

Комплекс «Patriot» / © Фото из открытых источников

«Оператор увидел на индикаторе отметку, которая двигалась как баллистическая цель. Она быстро приближалась. Пуск. Две наши ракеты вышли в небо. Есть попадания», — рассказывает Агеев.

Когда украинцы сообщили американским партнерам об успехе, они были искренне поражены. А российская пропаганда до последнего врала, что комплексом руководят «американские офицеры».

Рекордный бой

Самым трудным испытанием для подразделения стало утро 2 января 2024 года. Тогда враг выпустил по Украине комбинированный рой смерти: более 50 крылатых ракет, Шахеды и баллистику.

Только подразделение Агеева в этом бою уничтожило восемь крылатых ракет и десять «Кинжалов».

Реклама

Всего на счету его дивизиона уже почти 250 уничтоженных целей, из которых более 140 — баллистические ракеты, которые невозможно сбить обычными средствами ПВО.

8 февраля 2024 года Вячеслав Агеев получил высшую государственную награду — звание Герой Украины.

Однако сам он скромно говорит: «Эта награда не моя личная. Patriot — оружие коллективное. Без людей ничего бы не вышло».

Напомним, в течение 27 января и в ночь на 28 января Силы обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам РФ и целям на временно оккупированных территориях.

Реклама

Под поражение попали нефтяная инфраструктура, в частности, нефтебаза в Воронежской области и терминал в Краснодарском крае, а также склады боеприпасов, пункты управления и места сосредоточения живой силы оккупантов в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.