Сбили дорогостоящий вертолет РФ и уничтожили вражеские танки у Изюма: Синегубов назвал победы ВСУ за 5 апреля

Дорогостоящий российский вертолет был сбит ракетой "Стугна" украинского производства.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов назвал победы Вооруженных сил Украины за сутки 5 апреля.
О ситуации в области написал на своей странице в Telegram.
По его информации, под Изюмом герои ВСУ сбили вражеский современный дорогостоящий вертолет Ка-52. "Что примечательно, вертолет сбили ракетой украинской производства "Стугна". Этим наши военные спасли сотни украинских жизней! — отметил чиновник.
Также во вторник, 5 апреля, украинские защитники возле Изюма уничтожили прорвавшиеся в Барвинково российские танки. Потери оккупантов подсчитывают.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики продолжают блокировать отдельный район Харьковской области. В трех населенных пунктах оккупанты осуществляют поиск проукраински настроенных жителей и незаконное их задержание.
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