Сбили еще один самолет А-50: аналитики объяснили, почему оккупанты врут о "дружеском огне"

Эти усилия направлены на деморализацию украинцев, говорят эксперты.

Россия "дружеским огнем" сбила собственный самолет А-50 вечером, 23 февраля. Такую теорию намеренно развивают российские блогеры, публично обвиняя войска РФ в ошибочной атаке.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Российские блогеры утверждают, что российские войска ошибочно сбили собственный самолет А-50, и обвиняют российских военных в системных проблемах, которые они должны решить во избежание дальнейших инцидентов дружеского огня", — отмечает ISW.

Эти усилия направлены "на деморализацию украинцев и убеждение россиян в том, что победа обеспечена", убеждены аналитики.

"Дважды сбитые Украиной российские самолеты стратегического назначения с разницей в несколько недель серьезно подрывают этот российский нарратив", – добавили эксперты.

Напомним, Украина сбила редкий самолет-разведчик А-50У. По информации ГУР, воздушный командный пункт, который использовался для ударов по украинским городам, был сбит во время совместной операции разведки и Воздушных сил.

А-50У был не простой, а модернизированной версией. Этот воздушный командный пункт использовался для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами стратегической авиации.

Напомним: