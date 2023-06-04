"Сбили и посадили": украинские пограничники ночью уничтожили вражеские "шахиды"

Сейчас продолжаются поиски возможного места падения третьего беспилотника.
В ночь на 4 июня украинские силы уничтожили сразу несколько вражеских "шахидов".
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Отмечается, что первый смертоносный дрон был сбит над Черниговщиной, тогда как второй – над Сумщиной.
"Сейчас продолжаются поиски возможного места падения третьего беспилотника, который после поражения пролетел еще несколько сотен метров", — рассказали в Госпогранслужбе.
Напомним, что во время ночной атаки две ракеты попали в аэродром вблизи Кропивницкого.
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