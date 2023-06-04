"Сбили и посадили": украинские пограничники ночью уничтожили вражеские "шахиды"

В ночь на 4 июня украинские силы уничтожили сразу несколько вражеских "шахидов".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Отмечается, что первый смертоносный дрон был сбит над Черниговщиной, тогда как второй – над Сумщиной.

"Сейчас продолжаются поиски возможного места падения третьего беспилотника, который после поражения пролетел еще несколько сотен метров", — рассказали в Госпогранслужбе.

Украинские силы в ночь на 4 июня сбили вражеские "шахиды"

Украинские силы в ночь на 4 июня сбили вражеские "шахиды"

Украинские силы в ночь на 4 июня сбили вражеские "шахиды"

Напомним, что во время ночной атаки две ракеты попали в аэродром вблизи Кропивницкого.

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