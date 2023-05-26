Сбили не все цели: Игнат рассказал детали ночной массированной атаки россиян

В ночь на 26 мая во время массированной атаки силам ПВО не удалось сбить все целые армии РФ. Ведь россияне применяли разные типы вооружений и меняли "угол атаки".

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, удары окупантов участились. Впрочем, они стали не такими массированными, как это было раньше.

"Сегодня, к сожалению, не все цели удалось сбить. Это объясняется тем, что противник применил разные типы вооружения. Такие, как зенитные управляемые ракеты С-300, С-400. И направление атаки переведено с запада на восток. То есть Днепропетровская, Харьковская область сегодня была преимущественно под прицелом", — сказал он.

Игнат отмечает, что российские войска берегут "Кинжалы", именно етим, отмечает представитель Воздушных сил, объясняется малый масштаб атак.

Воздушная тревога ночью 26 мая

С конца 25 мая и в ночь на 26 мая армия РФ массирована атаковала Украину. Зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный беспилотник. Силы ПВО уничтожили десять крылатых ракет, 23 беспилотника Shahed.

Ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Появилась информация о взрывах в Днепре. Утром стало известно, что кафиры массированно атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами.

Также звуки взрывов раздались в Киеве и Киевской области. Местные власти сообщили о работе ПВО. Это уже 13-е нападение на столицу с начала мая. Российские захватчики атаковали Киев со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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