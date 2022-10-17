"Сбили? – Нет": появилось видео с пилотом упавшего на многоэтажку в Ейске самолета

В то же время украинские пользователи соцсети сравнивают героический поступок нашего пилота в Винницкой области, который, рискуя жизнью, смог отвести самолет от населенных пунктов, чтобы никто из местных не пострадал и россиянина, который даже не пытался увести самолет от домов
17 октября в российском Ейске (Краснодарский край) на многоэтажное здание упал самолет Су-34.
В Сети появилось видео с лётчиком, который успел катапультироваться с самолета. На кадрах видно, что мужчина находится в сознании. Он лежит на дороге вблизи места авиакатастрофы и не может встать. Местные жители предлагают ему помощь и снимают снаряжение.
На фоне слышны взрывы от детонирующих боеприпасов, которые очевидно перевозил самолет.
Разговор пилота с местными: "Нормально все? – Да. – Сбили, да? – Нет. – Давай, говори. Что надо, поможем".
Также в Сети опубликовали перехват разговора пилота с диспетчером перед падением.
Напомним, что в российском городе Ейск вечером, 17 октября, на жилой дом упал военный самолет. По официальным данным российских властей, погибли четыре человека, еще 25 пострадали.
По данным Телеграмм-канала "Baza", погибших уже шестеро, 27 получили ранения. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести.
В Сети появилось видео падение военного самолета в городе Ейске Краснодарского края.
В то же время, украинские пользователи соцсети сравнивают героический поступок нашего пилота в Винницкой области, который, рискуя жизнью, смог отвести самолет от населенных пунктов, чтобы никто из местных не пострадал и россиянина, который даже не пытался отвести самолет от домов, а решил спасать собственную шкуру.