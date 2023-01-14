Сбили по меньшей мере 10 ракет, но есть прилет на Винничине: Гуменюк об атаке 14 января

Предварительно известно, что четыре ракеты были сбиты в Одесской области, по три ракеты были сбиты в Николаевской и Винницкой областях.

Украинским военным удалось сбить как минимум 10 ракет, которые россияне запустили по территории Украины в субботу, 14 января.

Об этом сообщила наладчица Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона.

Предварительно известно, что четыре ракеты были сбиты в Одесской области, по три ракеты были сбиты в Николаевской и Винницкой областях.

"Мы видим, что атаки по нашему региону происходили с воздуха. Это ракеты типа Х-101, и "Калибрами" непосредственно из Черноморского бассейна. Сейчас мы подводим итоги", — сказала Гуменюк.

По словам спикера, в Винницкой области одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры.

Напомним, количество погибших в многоквартирном доме в Днепре, в который во время массированной атаки государства-агрессора 14 января попала ракета, возросло до пяти человек.