"Сбили свой БПЛА, а доложили об уничтожении "Байрактара": Залужный рассказал, как воюет "вторая по мощи армия мира"

"Сбили свой БПЛА, а доложили об уничтожении "Байрактара": Залужный рассказал, как воюет "вторая по мощи армия мира"

По его словам, война доказывает, как далеко Украина продвинулась вперед за последние годы.

Украина разрушила миф о «непобедимости» российской армии. Враг рассчитывал завоевать страну за 48 часов.

Об этом заявил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

"Мы разрушили миф о «непобедимости» российской армии. Они рассчитывали завоевать нас за 48 часов. Максимум на 3 суток были рассчитаны запасы пищи, топлива, боеприпасов. Но мы остановили их и сорвали захватнические планы. Противник несет серьезные потери в личном составе и технике ", – написал он на странице в Facebook.

По его словам, война доказывает, как далеко Украина продвинулась вперед за последние годы.

"Сегодня армия РФ по уровню профессионализма – это мы образца начала 2014-го. Показательным примером их «военного мастерства» является история со «сбитым» украинским "Байрактаром", – рассказал Залужный.

Так, 13 марта в 9:32 в районе Веселое Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 6 Армии ВС РФ с ЗРК "ТОР" на высоте 3200м был сбит российский БПЛА, выдвигавшийся для проведения разведки на Харьковском направлении. При этом российские военнослужащие ПВО доложили руководству об уничтожении БПЛА "Байрактар" наших Вооруженных Сил.

"Результаты расследования причин исчезновения БПЛА ВС РФ доказали факт его сбития собственным ЗРК ПВО, однако командование армии решило скрыть эту информацию. Вот так воюет "вторая по мощи армия мира", — резюмировал Залужный.

Ранее Генеральный штаб ВСУ потролил российскую армию, показав экипировку оккупантов. На фотографиях еще советские каски, противогазы и домашние тапочки.

ТСН.ua