Сбили в 30 км от города: оккупанты запустили по Львову ракеты из Беларуси

Сбили в 30 км от города: оккупанты запустили по Львову ракеты из Беларуси

Ракеты удалось обнаружить и уничтожить.

Ракеты типа "Х, которые украинские зенитные ракетные войска сбили в 30 километрах от Львова, кафиры выпустили из истребителя в Беларуси.

Об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Запад" Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В конце суток 28 марта с территории Республики Беларусь истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова.... Цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км от областного центра", – говорится в сообщении.

Также подразделения ЗРВ уничтожили два беспилотника врага оперативно-тактического уровня.

Напомним, 29 марта армия Российской Федерации попала в помещение облгосадминистрации Николаева. Оккупанты разрушили пол здания — от девятого до первого этажа.

По словам главы ОГА, Виталия Кима, прилетело в его кабинет. Большинство людей спаслись чудом. Это от 50 до 100 человек.

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