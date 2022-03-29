Сбили в 30 км от города: оккупанты запустили по Львову ракеты из Беларуси

Ракеты удалось обнаружить и уничтожить.
Ракеты типа "Х, которые украинские зенитные ракетные войска сбили в 30 километрах от Львова, кафиры выпустили из истребителя в Беларуси.
Об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Запад" Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
"В конце суток 28 марта с территории Республики Беларусь истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова.... Цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км от областного центра", – говорится в сообщении.
Также подразделения ЗРВ уничтожили два беспилотника врага оперативно-тактического уровня.
Напомним, 29 марта армия Российской Федерации попала в помещение облгосадминистрации Николаева. Оккупанты разрушили пол здания — от девятого до первого этажа.
По словам главы ОГА, Виталия Кима, прилетело в его кабинет. Большинство людей спаслись чудом. Это от 50 до 100 человек.
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