Сбить 1500 вражеских дронов: сеть ОККО присоединяется к «Дронопаду» «Повернись живим»

4 марта сеть АЗК ОККО запустила четвертую волну инициативы ОКО ЗА ОКО для усиления проекта фонда «Повернись живим» «Дронопад». Цель — обеспечить Вооруженные Силы Украины специальными FPV-перехватчиками дронов и сопутствующей техникой, чтобы сбить не менее 1500 вражеских беспилотников, работающих на линии столкновения.

Об этом сообщается на сайте ОККО.

Механика проекта остается такой же, как и во время трех предыдущих этапов ОКО ЗА ОКО. С каждого реализуемого литра топлива Pulls 95 и Pulls Diesel сеть ОККО направляет по одной гривне на закупку техники для «Дронопада».

«С начала полномасштабного вторжения сеть ОККО уже задонатила на военные и гражданские нужды более 2,5 миллиарда гривен, – комментирует вице-президент ОККО по маркетингу Васыль Дмытрив. – И мы не останавливаемся, ведь в свете последних событий видим, что сейчас, как никогда, нам нужно демонстрировать внутреннюю силу и единство. Именно поэтому, когда мы услышали об эффективности проекта «Дронопад» и о том, что существует огромный запрос на его масштабирование, но не хватает средств, то не смогли не откликнуться. Так что четвертый этап ОКО ЗА ОКО направлен на то, чтобы устроить врагу Дронопад. Ведь разведдроны, ежедневно «висящие» над линией столкновения и гражданскими городами, выискивающие позиции наших защитников и стратегические цели, являются проблемой, которая касается каждого, поскольку за ними прилетают ракеты».

ОККО вместе с миллионным сообществом водителей поможет военным очистить небо и ослепить врага, отметил Дмытрив.

«Благодаря поддержке ОККО мы можем поставить перед собой более амбициозную цель, чем раньше, и обеспечить большее количество подразделений, которые будут сбивать больше российских разведывательных дронов. «Дронопад» – один из самых эффективных проектов Фонда, в рамках которого украинские военные нанесли врагу ущерб на 2 миллиарда гривен. И с помощью ОККО и других благотворителей потери россиян будут расти», — рассказывает директор департамента развития и партнерств фонда «Повернись живим» Александра Гайворонская.

Сейчас в проекте "Дронопад" уже работает свыше 50 подразделений. Они представляют разные роды войск – Сухопутные, Воздушные, спецподразделения Сил обороны, Национальную гвардию, Пограничную службу – и действуют по всей линии столкновения с Севера до Юга. Благодаря тому, что ОКО ЗА ОКО присоединяется к «Дронопаду», военные получат не только FPV-дроны, чей запас нужно пополнять, но и всю необходимую сопутствующую технику: транспорт, средства связи и питания, ноутбуки, телевизоры, пульты, очки, антенны, усилители сигнала для управления беспилотниками и др.

«Дронопад» – это проект, инициированный фондом «Повернись живим» в августе 2024 года. С того времени удалось сбить уже более 800 вражеских дронов. В фонде уверены, что теперь, когда к участию в проекте присоединилась сеть ОККО, число сбитых аппаратов будет расти еще быстрее.

Справка:

ОКО ЗА ОКО – это совместная инициатива фонда «Повернись живим» и сети АЗК ОККО, которая помогает закрывать потребности ВСУ в оружии и технике. С ноября 2022 года успешно завершены уже три волны инициативы. В частности, в рамках ОКО ЗА ОКО защитникам Украины передали 25 разведывательных комплексов ШАРК общей стоимостью 325 миллионов гривен, 600 единиц стрелкового оружия (гранатометы, минометы, пулеметы) на 400 миллионов гривен и 10 комплексов Пульстрон для войск ДШВ на 500 миллионов гривен. Кроме того, ОККО принимает участие и в других проектах поддержки ВСУ и восстановления страны. С начала полномасштабного вторжения компания передала на эти нужды более 2,5 миллиарда гривен.