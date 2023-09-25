"Сбить фактически невозможно": Игнат назвал особенности ракет "Оникс", которыми атаковали Одессу

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о специфике ракет "Оникс", которыми Россия нанесла удар по Одессе в ночь на 25 сентября.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев".

Он отметил, что ракеты "Оникс" – противокорабельные, их задача, прежде всего, уничтожать плавсредства. Выпускает эти ракеты береговой комплекс Бастион и их фактически невозможно сбить.

"У них траектория полета может быть разной – как запрограммирует враг. Движется ракета на высоте более 10 км и может преодолевать расстояние около 600 км. Если уже опускается вниз непосредственно перед ударом, или на полпути к удару, таким образом она прижимается близко к водной поверхности и сбить ее фактически невозможно. Кроме того, скорость сверхзвуковая у ракеты. Мы понимаем, что с такой скоростью и так низко ее сбить практически невозможно, — пояснил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил также отметил, что, несмотря на успешную работу ПВО, пока невозможно покрыть всю территорию Украины.

"Противовоздушная оборона Украины хоть и имеет большой опыт, хоть и имеет хорошие результаты, но все равно покрыть всю территорию Украины полностью мы не можем средствами средней дальности, такими как IRIS-T, NASAMS, "Бук", С-300. Поэтому враг таким образом планирует эти удары", – резюмировал он.

Напомним, в ночь на 25 сентября российские захватчики атаковали Одессу сразу тремя видами оружия — ракетами "Калибр", "Оникс", а также ударными БпЛА Shahed.

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