"Сбить их не удавалось": эксперт сообщил, какая российская ракета является самой проблемной для Украины

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", который россияне запускают по нашей территории, наиболее опасен и проблемный для Украины, поскольку они летят с большой скоростью и их сложно сбивать ПВО.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью ТСН.ua.

"Только ракета "Кинжал" — является для нас проблемой. Потому что она считается гиперзвуковой. На отдельном участке траектории она развивает такую скорость. И из трех случаев ее применения, по крайней мере, так считается, что трижды они применяли, все ракеты достигли своей ракеты. цели, сбить их не удалось. Она воздушного базирования и в том участке, где мы можем ее отследить и сбить, у нее наибольшая скорость", — пояснил эксперт.

В то же время Жданов сказал, что не считает "Кинжал" действительно гиперзвуковой ракетой, поскольку, по его словам, практика показывает, что это не совсем соответствует действительности.

"Ониксы" мы сбивали. Ими часто обстреливали Одессу и города на черноморском побережье. И у нас есть опыт по сбитию этой ракеты", – добавил Жданов.

Напомним, в ISW говорят, что РФ существенно истощила свой арсенал высокоточных ракет и в оккупантов наблюдаются проблемы с пополнением этого арсенала. Но аналитики предупредили, что в ближайшее время россияне смогут масштабно атаковать критически важную инфраструктуру Украины.

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