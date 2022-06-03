Сбит "Орлан-10", уничтожен танк и 24 российских солдата: потери врага на юге Украины за сутки

При попытке осуществить воздушную разведку в Николаевской области точно сбит очередной «Орлан-10» противника.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.
В целом, по результатам выполнения украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией Воздушных сил огневых задач и авиаударов, предварительно потери врага составляют 24 россиянина, танк Т-72, 4 152 мм гаубицы «Мста-Б», 4 единицы бронированной и автомобильной техники.
Напомним, российские войска за сутки ведения боевых действий в Украине теряют от 250 до 400 человек убитыми.
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