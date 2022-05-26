Сбитая ракета над Хмельнитчиной и угроза провокации у острова Змеиный: главные новости ночи 26 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 26 мая:
- Вечером 25 мая во время воздушной тревоги средствами украинской ПВО была уничтожена вражеская ракета. Читать дальше –>
- Возле оккупированного россиянами украинского острова заметили бронированный катер ВМС Украины, захваченный в Бердянске, возможна провокация. Читать дальше –>
- К временно захваченному Мелитополю российские оккупанты пригнали "раритетные" танки Т-62, которые сняли с консервации. Читать дальше –>
- В среду, 25 мая, серия взрывов прогремела в Афганистане, погибли по меньшей мере 11 человек. Читать дальше –>
- Вечером в среду, 25 мая, сильный шторм с грозой и градом обрушился на западные и юго-восточные части Сербии, опубликованы фото и видео последствий стихии. Читать дальше –>
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