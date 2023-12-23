Сбити трех российских Су-34: Игнат рассказал интересные подробности изящной операции

Уничтожение трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 – это блестящая операция. Силы обороны неожиданно застали пилотов, пытавшихся подлететь поближе, чтобы ударить по бойцам ВСУ.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире " Армия TV " и " Украинское радио ".

По его словам, пилотам российских "СУшек" украинским защитникам удалось застать врасплох, а затем "операция происходила молниеносно и изящно".

"Россияне обнаглели, подлетели поближе, пытались ударить управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск. Они рискнули неудачно. Надеемся, таких рисков оккупанты будут делать больше", — сказал он.

Игнат объяснил, что 500-кг КАБы могут лететь 20-25 км, но "когда хочется и руки чешутся нанести удар, то... надо подлететь поближе". Вот оккупанты и решили рискнуть.

Представитель ПС отметил, что подобное сбивание вражеских самолетов было у острова Змеиный, над российской Брянской областью.

"После длительной паузы в сбитии именно такого типа самолета, для нас это действительно топподия месяца или полгода. Россияне обнаглели снова. То есть их ничего не научила брянская история, одесские истории, где были тоже перехвачены и "Су-24", и" Су-35". Здесь уже снова интересная и очень приятная для нас история – сразу три сбитых борта", — рассказал он.

Игнат подчеркнул, что командующий Воздушными силами Николай Олещук спланировал эту операцию уже не впервые, а на его плечах "большая ответственность".

"Должны понимать, что непросто наносить такие удары тогда, когда враг фактически близко к линии боевого столкновения контролирует воздушное пространство, где расположено немало огневых средств врага, где немало его "глаз": и беспилотная авиация, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, и космическая разведка. Безусловно, враг имеет и агентуру, поэтому такую операцию провести очень непросто", — рассказал Юрий Игнат.

Сбитие трех Су-34 на юге

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Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук 22 декабря сообщил, что ВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34. Впоследствии стало известно, что именно он и спланировал операцию.

Аналитики Института изучения войны говорят, что россияне до сих пор не могут отойти от шока после сбыта самолетов в Херсонской области, в районе Крынок. К слову, ликвидацию бомбардировщиков подтвердили в российских ВВС.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сбитые российские "сушки". Он назвал этот день важным, поблагодарил ВСУ и заявил, что ни один из убийц не останется безнаказанным.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что шла "охота" на российские истребители-бомбардировщики Су-34, создававшие проблемы для Сил обороны на Южном направлении.

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