Сбитие А-50: Гуменюк рассказала, как теперь оккупанты осуществляют разведку на Херсонщине

Российские военные усилили активность разведывательных дронов в Херсонской области. Таким образом, армия РФ пытается компенсировать сбор информации из-за уничтожения Силами обороны очередного воздушно-разведывательного центра А-50.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

"Войска РФ не прекращают огонь и использование ударных беспилотников. Ночью дважды пытались бить по Херсону, населенным пунктам прибрежной зоны правого берега. Обстреливают из артиллерии, используют беспилотники типа FPV и других модификаций по скоплениям людей", — говорит Гуменюк.

Она также отметила, что ситуация на левобережье тяжелая, логистика сил обороны зависит от погодных условий и мощностей огневого воздействия по подразделениям РФ. Выбивание их присутствия из 20-30 километровой полосы продолжается.

Напомним, командующий Военно-воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о сбитии уникального российского самолета радиолокационного обнаружения А-50У над Азовским морем.

В ГУР также подтвердили информацию о сбитии самолета А-50У. По данным украинской разведки, сбита новая модернизированная версия самолета, его стоимость составляла 350 млн долларов.

"Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск", — отметили в ведомстве.

СМИ пишут, что ВСУ использовали ЗРК С-200, чтобы поразить самолет. По замыслу советских инженеров именно комплексы С-200 должны были сбивать американские стратегические бомбардировщики – носители ядерного оружия, в то же время другие цели – менее заметные и низколетающие – сбивать было уже труднее.

По информации СМИ, погиб весь экипаж.

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