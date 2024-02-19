Сбитие четырех вражеских истребителей: Игнат рассказал о последствиях для РФ

Авиация России за два дня потеряла четыре истребителя – три Су-34 и один Су-35, которые надоедали КАБами на восточном направлении. Оккупанты после очередного поражения на фронте проводят радиолокационную разведку, ищут, где же и что их уничтожило.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Как это было и в предыдущие разы – они изучают, поднимают А-50, Ил-22 и проводят радиолокационную разведку, ищут, где же и что их уничтожило. Так противник поступал и в эти дни, пытался обнаружить наши системы, где они находятся. Применял самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и также запускал противорадиолокационные ракеты Х-31П рядом с КАБами. Обстрел КАБами, конечно, продолжался, но уже совершенно не так интенсивно, как при этих событиях в отношении Авдеевки", — пояснил он.

Игнат также прокомментировал, могли ли катапультироваться российские пилоты. Он отметил, что здесь нужны данные украинской разведки.

"Катапультировался и выстрелила катапульта – это не значит, что пилот выжил при этом катапультировании. Происходит процесс сбития самолета, зенитная ракета прошивает тысячами поражающих элементов самолет. Соответственно, есть шансы выжить у пилота, но есть и не выжить. Министерство обороны России или министерство нападения, как их называют, не признает ни одного в их сводках, но в пабликах появляются определенные элементы "зрады", покрывающие победой из Авдеевки свои потери", — резюмировал Юрий Игнат.

Напомним, Коваленко прокомментировал сбитие четырех самолетов РФ.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, как это повлияет на ситуацию на фронте.

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