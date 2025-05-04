Сбитие двух истребителей Су-30 над Черным морем: Буданов озвучил новые детали

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов / © скриншот с видео

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Главное управление военной разведки Украины сбило два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker. Это удалось с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной наводкой AIM-9 Sidewinder, выпущенных из беспилотных катеров Magura-7.

Об этом сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью The War Zone. Это первый случай, когда истребители были сбиты беспилотными катерами и первое применение AIM-9 беспилотного катера для уничтожения противника.

"Это исторический момент", - сказал Буданов.

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Детали сбития двух Су-30

Инцидент произошел в Черном море в пятницу, 2 мая. Глава украинской разведки сообщил новые детали. Ранее говорилось, что один Flanker был сбит адаптированной ракетой класса "воздух-воздух" малой дальности с инфракрасной наводкой Р-73 (AA-11 Archer).

В социальных сетях появилось видео, на котором изображены убытки первого Flanker. Буданов сказал, что видео или изображений второго столкновения нет.

По словам Буданова, ГУР использовал три беспилотных катера Magura-7, два из которых стреляли самолетами.

"Magura-7 это вариант Magura-5 для ПВО", — объяснил он.

Буданов сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном. По предварительным данным, экипаж второго самолета погиб.

Также он прокомментировал эффективность ракет, которыми было поражено.

"Мы используем несколько моделей ракет на Magura-7, но самые лучшие результаты AIM-9", — отметил он.

Напомним, уничтожение авиапарка самолетов Су-30 снижает возможности России обстреливать Украину ракетами X-59/69.