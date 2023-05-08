Сбитие "Кинжала": Воздушные силы объяснили, почему сначала не подтверждали информацию

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что решение не подтверждать сразу сбитие системой Patriot российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" было принято высшим военным руководством Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Patriot – действительно уникальный комплекс, который может быть заряжен одновременно несколькими типами ракет и отрабатывать по разным типам целей. Потому что не обязательно использовать зенитную ракету, предназначенную для сбития баллистических целей. Не планировали мы сразу извещать и общество и врага о том, что был сбить "Кинжал". Потому что пусть думают, пусть ищут, куда девался их "Кинжал". Такое решение было принято высшим руководством — не сразу извещать. Конечно, впоследствии бы об этом стало известно, но сначала была определенная тишина и мы не подтверждали информацию", — пояснил спикер Воздушных сил.

Напомним, накануне Воздушные силы подтвердили сбивание российской баллистической ракеты "Кинжал". Произошло это 4 мая около 2.30 в небе Киевщины. ЗРК "Patriot" уничтожил аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал", запущенную с МиГ-31К с территории России.

Юрий Игнат также отметил, что россияне рано узнали об этой успешной работе, потому что не хотелось так быстро обнародовать информацию о работе Patriot.

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