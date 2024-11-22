Сбитие МБР обернется для России крахом: эксперт рассказал, почему оккупанты нанесли удар по Днепру

Россияне нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру, ведь вокруг Киева больше сконцентрированы SAMP/T и Patriot.

Такое мнение высказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", в эфире "Киев24".

Он отметил, что МБР сбивать очень сложно, но возможно.

"Украинцы "Петриотом" могут сбивать "Искандеры", баллистические ракеты "Искандер", о которых Путин сказал, что это "несбиваемые вундервафе". Путин рассказывал о неуловимой ракете "Кинжал": что аэробалистическую ракету "Кинжал" никто сбить не может. Оказалось, украинцы ее могут сбивать.", – сказал аналитик.

Лакийчук добавил, если украинцы собьют баллистическую межконтинентальную ракету, то это будет уже не фиаско, а будет крах.

"Потому что все будут знать, что межконтинентальную баллистическую ракету россиян тоже можно сбить", – подытожил эксперт.

Напомним, удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой Р-26 "Рубеж" является абсолютно нелогичным шагом из-за огромной стоимости и чрезвычайно большой минимальной дальности ее полета.

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