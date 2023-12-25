Сбитие российских Су-30 и Су-34: эксперт объяснил, критические ли это потери для оккупантов

Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что потеря нескольких истребителей не критическая для авиации России, ведь российская авиапромышленность, которая делает боевые борта, несмотря ни на что, работает.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Авиапромышленность России, которая выдает боевые самолеты, работает. Очень часто в пропагандистских российских каналах можно увидеть сюжеты о сдаче новых партий Су-34 и других самолетов, Ми-8. Поэтому я бы не сказал, что Россия понесла критические потери, которые как-то отражаются на ее боевых способностях. Бомбы-пятисотки и на полторы тонны как прилетали по нашим позициям, так и прилетают. Российские вертолеты действуют на линии фронта, они используют противотанковые ракеты и новейшие ЛБКР (легкая многоцелевая управляемая ракета – ред.). Поэтому тишины в воздухе нет и в ближайшее время не может быть", – пояснил военный эксперт.

Напомним, в сводке 25 декабря Генштаб ВСУ подтвердил, что за предыдущие сутки силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.

Также 24 декабря в Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море.

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