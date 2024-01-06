Сбитие российских Су-34: британская разведка рассказала, как это повлияло на ход войны

Сбитие трех российских истребителей Су-34 на юге Украины повлияло на операции войск РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщили в британской разведке.

"Ранее российская тактическая авиация играла ключевую роль на юге, особенно атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра", – говорится в сообщении.

"Существует реалистичная вероятность того, что отсутствие поддержки с воздуха способствовало провалу попытки 18-го общевойскового подразделения Сухопутных войск армии РФ для зачистки плацдарма", – считают в британской разведке.

Однако Россия снова усилила тактические авиаудары в районе украинского плацдарма на левом берегу Днепра, "но на более низком уровне, чем до сбития" Су-34.

Напомним, командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук 22 декабря сообщил, что ВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34. Произошло это в районе Крынок в Херсонской области.

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