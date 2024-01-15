Сбитие российского самолета А-50 – видео последнего полета судна

Российский самолет А-50 был сбит над Азовским морем.

В Сети показали видео последнего полета российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который Воздушные Силы ВСУ сбили 14 января над акваторией Азовского моря.

Видео опубликовали Силы обороны юга Украины.

По данным журналистов, на уничтоженных российских самолетах А-50 и Ил-22М11 находились по меньшей мере 25 военных. По меньшей мере двое – в звании "полковник".

Напомним, в Сети появилось фото поврежденного российского самолета Ил-22М.

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