Вражеский самолет Су-25 накануне сбили на Донбассе.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Этот самолет сбил подраздел Сухопутных войск ВСУ. Как вы знаете, в Сухопутных войсках тоже есть системы ПВО. В частности, мы видим работу малого и среднего радиуса ПВО, которые могут справляться, в частности, с самолетами, и крайне важны", — сказал он.

"Если он, пилот, почувствовал себя бесстрашным и уже совершил несколько вылетов и его не достали, то это не значит, что его не достанут завтра-послезавтра. Скорее всего, он решил, что сейчас может совершить определенный пролет, но был подстрелен ВСУ и уничтожен", — добавил он.

Напомним:

Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой областью.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Особенно отмечу воинов из 110-й отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 — в Донецкой области. Молодцы, ребята!" – сказал он.

Справка:

Су-25 (по классификации НАТО: Frogfoot) — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя денно и нощно при визуальной видимости цели, а также для уничтожения объектов по заданным координатам.

По официальным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на март, с начала 2024 года украинские войска сбили два вражеских самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и два многоцелевых истребителя Су-35.

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