Сбитие самолетов Ил-22 и А-50 над Азовским морем: эксперт допустил, как их могли уничтожить

Сбить российские А-50 и Ил-22 могли ракетами или с помощью авиационных комплексов.

Об этом сообщил военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона.

"Версий может быть очень много. Даже такая ракета, как SAMP-T в комплектации Aster-30 имеет дальность поражения до 300 км. То есть это вполне возможно с технической точки зрения. Плюс не забываем, что наши старенькие авиационные комплексы, такие как МиГ- 29 точно успешно интегрировали такую ракету, как AGM-88 HARM, а, возможно, достигли уже и других очень серьезных успехов в части интеграции таких ракет. Что произошло на самом деле, мы пока не знаем, это версии. Но сам факт, что те две машины, а одна точно уничтожена — это колоссально большой успех. А-50, во-первых, очень дорогая машина, стоит более 330 млн долларов. Полноценно построить пошедшую на дно Азовского моря они не смогут. Ил-22 — довольно старенькая разработка, еще конца 40-х годов. Это для россиян также ощутимая потеря. А-50 — машина, подсвечивающая ракетные пуски, теперь им все труднее будет правильно наводить свои ракеты на цель. Если это их ПВО, и они сумели сбить столь серьезные машины собственными ракетами, то подтверждается моя стратегическая концепция, что россияне движутся в своем оборонном укладе в упадок", — сказал он.

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Напомним, над Азовским морем сбили два российских самолета. Разведывательный А-50 и Ил-22 якобы поразили украинские военные. В российских послевоенных пабликах пишут, что один из самолетов – Ил-22 сбил российский ПВО.

"Трагедия всегда трагедия. Особенно если она такого масштаба. Кто бы там ни был. Кто виноват в гибели летчиков, мы, скорее всего, не узнаем. Погибшим вечного полета, раненым скорейшего выздоровления и возвращения в порядок", — говорится в сообщении.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул на потери среди российской авиации. Генерал-лейтенант опубликовал в своем Телеграмм-канале фото удара оккупантов по жилому дому в Днепре год назад и пожелал россиянам "гореть в аду".

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